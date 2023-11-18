Нет присмотра? Штрафстоянка!

Ужесточить наказание за нарушение правил выпаса скота. Такую рекомендацию дали члены межведомственной рабочей группы, совершившие рейд по трассам Восточно-Казахстанской области.

Как рассказал главный специалист отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Айдын Канафиянов, члены специальной рабочей группы решили проверить, как соблюдаются правила выпаса сельскохозяйственных животных.

Так как объехать предстояло практически всю территорию Восточно-Казахстанской области, члены рабочей группы разделились на несколько небольших групп, чтобы за несколько дней рейдовых мероприятий осмотреть все трассы области.

По итогам рейда были установлены 42 факта нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. Причём эти явления наблюдались практически на всех дорогах области. Так, беспризорный скот свободно пасся вдоль трасс Омск – Майкапшагай, Зайсан – Курчум, Курчум – Калгуты, Алтай – Катон-Карагай, Алтай – Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорск – Самар, Усть-Каменогорск – Калбатау и Усть-Каменогорск – Семей.

– На трассе Богас – Белая школа мы увидели табун лошадей. Животные паслись совсем близко к дороге, представляя опасность для движения транспорта. Как оказалось, лошади не имели таврения, а значит, официально их можно считать бесхозными. Также на дорогах сообщением Алтай – Катон-Карагай и Усть-Каменогорск – Самар мы встретили пасущиеся бесхозные табуны лошадей и стада крупного рогатого скота, – отметил Айдын Канафиянов.

Проблема безнадзорного выпаса скота – одна из самых актуальных не только в регионе, но и во всей республике. Особенно сейчас, глубокой осенью, когда заканчиваются действия договоров, которые владельцы животных обычно заключают с местным пастухом.

На территории Восточного Казахстана было немало случаев, когда в результате свободного выпаса животных вдоль трасс происходили ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

По данным сотрудников Департамента полиции ВКО, по статье 408 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных» в текущем году к административной ответственности привлечены более тысячи собственников.

– Участковые инспекторы и акимы сельских округов проводят разъяснительную работу с населением по организации коллективного выпаса скота. На базе крестьянских хозяйств организованы специальные «штрафстоянки». Пасущиеся без надзора лошади, коровы и другие животные будут и в дальнейшем вывозиться на отгоны и содержаться там до тех пор, пока не установят их владельцев. На них наложат штраф. Кроме того, владельцы будут обязаны возместить все расходы по отлову, транспортировке и содержанию животных, – предупредили члены рабочей группы.

По итогу рабочая группа разработала ряд предложений. Среди них – ужесточение наказания владельцев за нарушение правил выпаса скота, регулярная вспашка линии вдоль трасс для уничтожения травы, привлекающей пасущихся животных. Также специалисты настоятельно рекомендуют собственникам применять светоотражающие ленты при выпасе животных, это может предотвратить очередное ДТП на трассе и спасти многие жизни.

Екатерина Гуляева