Ушли в «туман»

К поиску пропавших лошадей в Восточном Казахстане подключили вертолёт.

На оперативный канал «102» с заявлением о пропаже 32 голов лошадей обратился житель Уланского района.

Он сообщил, что из-за резкой перемены погодных условий 32 лошади были утеряны с вольного выпаса одного из участков сельского округа.

– Получив сигнал, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску. Для осмотра территории задействовали даже вертолёт. Кроме того, полицейские проверяли близлежащие массивы и места отгонов, – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В результате, спустя несколько часов, полицейские обнаружили пропавший скот в 40 километрах от места выпаса и вернули животных владельцу.

Андрей Поспелов