За чистое поле без вредителей и сорняков

Пока на полях Восточного Казахстана набирает ход уборка урожая сельхозкультур, специалисты профильных структур заняты прогнозированием ситуации по сорнякам и вредным организмам на следующий сезон 2023 года. Такова специфика работы ВК филиала РГУ «РМЦ фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ Республики Казахстан.

Напомним, что филиал в Восточном Казахстане имеет структурные подразделения во всех районах области и поэтому полностью охватывает их в своей деятельности. В прежние годы «Рудный Алтай» обращался к этой теме, как правило, перед началом сезона. Коллектив филиала, который возглавляет Мади Бектемиров, делился своими планами на предстоящий период, алгоритмом действий. Он в немалой степени всегда зависит как от обоснованных прогнозов, так и от реальных условий, которые объективно складываются в течение сезона и влияют на ситуацию.

На этот раз дополнительно мы пригласили к разговору специалистов ближе к концу лета, когда становятся ясными промежуточные итоги работы. В связи с чем можно сделать некоторые прогнозы и планы на следующий сельскохозяйственный сезон в регионе.

Сезон позади

По информации директора филиала, основная работа уже выполнена. Рабочий период продолжится в сентябре, а потом начнётся отчётная пора, подготовка документов.

– В целом можно сказать, что сезон оказался для всех предсказуемым и благополучным, – рассказывает директор ВК филиала Мади Бектемиров. – Весна выдалась ранней и тёплой, а погодные условия оказались благоприятными. В связи с чем раньше проведена химическая обработка, как и планировалось заблаговременно. Погода повлияла также на одновременное, дружное развитие вредных организмов, что позволило локально и эффективно провести против них все соответствующие мероприятия по уничтожению. Эта работа началась в июне и до конца месяца выполнена полностью. По азиатской саранче химическая обработка осуществлялась в Урджарском и Аягозском районах, где тоже всё завершено в нужные сроки в полном объёме.

По официальным данным, прогнозируемые объёмы химической обработки, как говорится, по особо опасным, вредным организмам в Восточном Казахстане на 2022 год составляли 14,4 тысячи гектаров. В частности, из них 10,4 тыс. га приходились на итальянский прус (саранчу), а на азиатскую саранчу, соответственно, 4,0 тыс. га.

Кроме того, объём химической обработки по вредным организмам, борьба с которыми осуществляется за счёт областного бюджета, в 2022 году составлял 3,5 тысячи гектаров. Соответствующая работа по информации ВК филиала РГУ «РМЦ фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ Республики Казахстан тоже выполнена в полном объёме и в установленные сроки. Это касается так называемых нестадных саранчовых.

Новые задачи

Наверное, в природе ничего случайного не бывает. По информации директора филиала, в текущем году в поле зрения попали вредители, которые раньше не обитали в Восточном Казахстане. К ним относятся капустная моль и луговой мотылёк, чьё присутствие обнаружили в разных районах. В Глубоковском районе замечен луговой мотылёк, а капустная моль проявила себя в районе Алтай. Предварительные прогнозы специалистов в полной мере подтвердились, что оказалось на руку нашим аграриям.

– Крестьянские и фермерские хозяйства были своевременно проинформированы и готовы к подобному развитию событий, – говорит Мади Бектемиров. – Вовремя проведена химическая обработка, и заметного вреда для посевов и ущерба будущему урожаю пока не наблюдается.

Что касается карантинных объектов, то в нынешнем году повсеместно заявляют о себе такие злостные сорняки, как повилика и горчак. Повилику можно увидеть не просто вдоль дорог, но и в городской черте, во дворах, на газонах. Первый сорняк отличается в негативном плане именно тем, что отнимает у культурных растений питательные вещества из почвы, буквально подавляет всех вокруг. А на вид оно такое безобидное и даже декоративное растение.

Другая история с горчаком, имеющим мощные корни, уходящие вглубь до десятка метров. Он разрастается и образует своеобразные очаги, целые колонии, от которых потом трудно избавиться на поле. Горчак тем самым не даёт ходу и жизни другим культурным посевам. Если с ним своевременно не бороться, то впоследствии трудно будет искоренить. Потребуются последовательная, упорная работа, рассчитанная на несколько лет, и большие средства.

В последние годы в городах и районах области буйно разрастается ещё один сорняк под названием циклохена дурнишниколистная. Надо сказать, что он, к сожалению, полностью оправдывает своё неблагозвучное название. В быту его в простонародье называют «дурнишником», а средой обитания являются пустыри, улицы, заброшенные территории, бывшие строительные площадки и другое. По некоторым сведениям, злостный сорняк является ни много ни мало аллергенным растением, без которого у горожан и сельчан и так хватает источников, вызывающих аллергию. Характерно, что крупные, рослые стебли и листья растут дружно, плотно, будто на зависть полезным растениям.

И ещё. Сотрудники филиала отмечают, что в черте города и за его пределами разрастается ещё один сорняк под известным названием бодяк. Его не следует упускать из виду, как и приснопамятный борщевик, который является предметом давних обсуждений в социальной сети и «головной болью» экологов в различных странах мира по самым разным характерным причинам.

Порог вреда

И снова о том, что природа, по своей сути, устроена более чем разумно. При всей научной, практической базе и наглядных свидетельствах прогресса, специалисты стоят на том, что применять химию и полностью уничтожать все злостные сорняки и вредные организмы – не самоцель. Существует ещё научно обоснованный показатель. Это и есть тот самый экономический порог вредоносности (ЭПВ), который нежелательно превышать. Поскольку за ним начинаются убытки и ущерб аграриев, а также окружающей природной среде в регионе и стране. В данном случае, как утверждают специалисты филиала, в Восточном Казахстане по результатам исследований экономический порог вредоносности находится в норме.

По поводу других растений. Есть разные суждения по поводу одуванчиков, подорожников, которых необычно много в областном центре. Особенно щедра природа на цикорий, цветущий голубым цветом в летний период буквально в каждом дворе, на всех газонах и свободных пространствах. Для горожан не в диковинку и чистотел, имеющий нежные жёлтые цветы.

В этой связи припоминаются песчаные дворы некоторых городов из соседних областей, где не увидишь деревьев, не говоря уже о зелёной траве и цветах, кустарниках. Здесь уже по-иному оцениваешь преимущества нашего региона.

Рабочие связи

В нынешнем году сотрудники ВК филиала РГУ «РМЦ фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ Республики Казахстан побывали в рабочих поездках во всех районах области. Там оказывали помощь коллегам, проводили проверку документации, обменивались опытом.

После известных ограничений из-за пандемии, есть у них возможность встреч и совместной работы с коллегами из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей. Причём несколько таких рабочих встреч состоялось на границе сопредельных территорий. Во время общения со специалистами одновременно проводятся совместные исследования по конкретной тематике, необходимой для обеих сторон. Подобные контакты имеются с коллегами из сопредельных регионов Российской Федерации. Всё это нужно для того, чтобы держать друг друга в курсе и по возможности не допустить проникновения сорняков или вредных организмов, вовремя информировать обо всём.

– Важным направлением работы является внедрение цифровизации, – говорит Мади Бектемиров. – В текущем году из головного предприятия выделили специалистам планшеты. Создаётся необходимая база для того, чтобы с помощью современных технологий сделать доступной для крестьянских, фермерских хозяйств всю информацию по сорнякам, вредным и особо опасным организмам, которая собирается и формируется в результате работы коллег.

По словам директора филиала, прежде специалисты пользовались только трекерами в ходе работы, а теперь на помощь им пришли планшеты. Понятно, что программы всегда нужно совершенствовать, дорабатывать, не всё делается сразу, однако начало положено. Это самое главное.

Добавим, что сотрудников филиала можно назвать бойцами невидимого фронта, которые в полевых условиях или в лабораториях ведут исследования, делают прогнозы, выдают рекомендации, вносят свой вклад в развитие агропромышленного сектора региона. Их работа многим незаметна, но необходима и важна.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива