Юные последователи Жамбыла

Школьник из Тарбагатайского района Еркебулан Оразанбаев стал обладателем Гран-при областного айтыса молодых акынов.

Айтыс среди учащихся школ области «Жыр алыбы Жамбыл» проходил в онлайн-формате. Его организовал Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» с целью популяризации творчества великого поэта и выявления поэтического таланта у детей.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли акыны Восточно-Казахстанской области.

По итогам онлайн-айтыса призёрами стали восемь учащихся. Гран-при завоевал ученик десятого класса Кокжыринской средней школы имени М. Ауэзова Еркебулан Оразанбаев. Именно он представит Восточно-Казахстанскую область на республиканском этапе конкурса, который пройдёт в конце февраля.

Третье место заняла ученица седьмого класса средней школы Окпекты Тарбагатайского района Гульайым Аскаркызы.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район