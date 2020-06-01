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Рудный Алтай

На подвесном мосту в Семее установят умное  архитектурное освещение. 

Ярче и красивее

В Семее проведут реконструкцию освещения подвесного моста с заменой основных светильников и устройств декоративного архитектурного освещения. Заказчик проекта – ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО».  

– Предусмотрен монтаж иллюминации, красивое оформление подвесного моста, – сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев. – Проектно-сметная документация полностью готова, она уже прошла экспертизу. Все необходимые элементы заменят и придадут им эстетический вид. Реализация этого проекта важна для города, поскольку мост – одна из главных достопримечательностей Семея 

Стоимость проекта – 423 миллиона тенге. Подрядчиком стал Семейский механический завод. В рамках проекта предусмотрено как электрическое наружное освещение, так и декоративная подсветка моста. Демонтаж существующих светильников не потребует замены питающих кабелей, так как мощность новых светильников не будет превышать мощности действующих.  

Сейчас освещение моста осуществляется светильниками с газоразрядными лампами ДРЛ-400 мощностью 400 Вт. Подвесной мост Семея введен в эксплуатацию в 2001 году. На протяжении этого времени капитальный ремонт и реконструкция здесь не проводились. 

Мария Щетинина 

Семей 

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