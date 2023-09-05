Я всё вижу

Вернуть зрение? Сегодня в Восточном Казахстане это возможно, причём операции проводятся на самом современном оборудовании и являются бесплатными для людей, застрахованных в системе ОСМС.

Жителям региона доступны операции, которые раньше проводились только в крупных офтальмологических клиниках и институтах. Какой спектр услуг могут получить восточноказахстанцы, рассказала главный внештатный офтальмолог Управления здравоохранения ВКО, директор областной клиники микрохирургии глаза Зарина Камасова.

– В нашем регионе проводят все виды обследований, диагностики, оперативного вмешательства и аппаратного лечения глазных болезней. Исключением является только онкоофтальмология – с такими заболеваниями пациентов отправляют в Национальный научный медицинский центр. Но и там гарантировано бесплатное лечение и отсутствие очередей, – отметила Зарина Камасова.

В Восточном Казахстане активно и на самом высоком уровне по госзаказу работают две офтальмологические клиники – микрохирургии глаза и отделение ВК областной больницы. Детская служба есть в Центре матери и ребёнка. Специалисты-офтальмологи готовы принимать пациентов бесплатно, при условии наличия направления от первичной медорганизации, к которой прикреплён человек, – терапевта, педиатра, врача общей практики.

Зарина Камасова считает, что введение с 2020 года обязательного социального медицинского страхования пошло только на пользу казахстанцам, нуждающимся в хирургической помощи.

Ежегодно в клинике микрохирургии глаза проводится свыше 1,5 тысячи операций, пациенты приезжают не только со всей области, но и из других регионов республики.

К примеру, в прошлом году в ВКО проведено 1090 офтальмологических вмешательств на сумму порядка 384 млн тенге.

– Как бывший депутат Мажилиса я часто слышала недовольство людей системой медстрахования. Между тем, судя по показателям офтальмологической службы нашего региона, пациенты – только в выигрыше. К примеру, в предыдущие годы отмечался большой срок ожидания на хирургическое лечение отслойки сетчатки. Сегодня у нас большой госзаказ на выполнение этой и других категорий сложных операций. Раньше на удаление катаракты давали квоты на 200 человек в год, сейчас – 1,5-2 тысячи. Очередь теперь совсем незначительная, что радует. А очереди на экстренные случаи – кровоизлияние, отслойка сетчатки и другие – вообще нет, – отмечает офтальмолог.

Жительнице села Тугыл Тарбагатайского района Айманкуль Калтеновой буквально на днях вернули зрение. Пациентке провели операцию при отслойке сетчатки. 66-летняя женщина рассказала, что в клинике оказалась из-за резкого ухудшения зрения на правом глазу.

– Не ожидала, что болезнь возникнет так внезапно. Раньше о существовании офтальмологической больницы даже не знала, а сейчас убедилась, что это медучреждение высокого уровня, здесь работают настоящие профессионалы. К тому же всё лечение было бесплатным. После операции прописали курс наблюдения и реабилитации. Врачи уверены, что зрение восстановится, и я смогу жить как раньше, – рассказала женщина.

Бахыт Сарсембаева