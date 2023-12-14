Чтобы инфекция не вернулась

Традиционные религии не запрещают вакцинироваться. Напротив, призывают заботиться о здоровье и искать способы предотвращения болезней до того, как они возникнут, подчёркивают представители духовенства в Восточно-Казахстанской области.

В Казахстане проводится массовая иммунизация против кори. По словам медиков, основную часть заболевших составляют именно невакцинированные граждане, которые отказываются от прививок по разным причинам.

– Причиной часто становится недоверие к вакцинам, к медицинским работникам. Такое отношение к прививкам, как к чему-то ненужному, основывается на том, что многие тяжёлые заболевания сейчас уже не встречаются. Но люди забывают, что именно благодаря вакцинопрофилактике удалось справиться с этими опасными инфекциями. Ситуация с корью демонстрирует, что вакциноуправляемые инфекции имеют тенденцию возвращаться, – поясняет главный внештатный иммунолог ВКО Иван Мещеряков.

И если одни родители опасаются развития возможных осложнений, то другие руководствуются религиозными убеждениями. Однако представители духовенства отвечают, что вакцинация не противоречит канонам традиционных религий.

– Ислам призывает к чистоте и ответственному отношению к своему организму. Здоровье – это благо, дарованное нам Всевышним. Наш долг – беречь его от разных опасностей, болезней и вирусов, – говорит главный имам ВКО Ермек Мукатай. – Вакцинация не запрещена шариатом. Главное, чтобы медицинский препарат для иммунизации прошёл проверку, соответствовал всем требованиям.

Ермек кажы напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции в мечети действовал пункт вакцинации.

Служители православной церкви также отмечают, что сохранение своего здоровья и здоровья близких является одной из главных задач христианина. В истории церкви немало примеров активного участия служителей в распространении практики вакцинации как медицинской процедуры, направленной на сохранение жизни и здоровья людей.

– Вакцинироваться или нет – это не вероучительный вопрос, а сугубо медицинский. Дело личного выбора и ответственности человека, – говорит благочинный Усть-Каменогорского церковного округа, иеромонах Силуан Магилев.

В вопросах здравоохранения важна информированность населения, считают специалисты. В цифровую эпоху имеется свободный доступ ко всем необходимым сведениям. Узнать, какой препарат применяется в стране для иммунизации от той или иной болезни, его состав и страну-производителя можно на сайте единого республиканского реестра лекарственных средств, который находится в открытом доступе.

– Вакцинация относится к несомненным благам цивилизации. За последние сто лет повышение качества питьевой воды и именно вакцинация сделали возможным увеличение средней продолжительности жизни людей на 20 лет, – резюмировал главный иммунолог области.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, на 10 декабря в регионе зарегистрировано 146 подтверждённых случаев кори, 106 из них – у детей. Более 80% заболевших – невакцинированные граждане.

Меруерт Бахтиярова