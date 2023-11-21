Подозрительная микстура

Лекарственные средства, как и любой товар, подвергаются риску фальсификации. Такие препараты могут нанести вред здоровью, так как они не проходят проверку на безопасность. Как определить подделку?

– В первую очередь стоит обратить внимание на состояние упаковки, у неё могут быть дефекты. Также на её цвет, – рекомендуют специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – Если вы сомневаетесь, сравните с фотографией оригинальной упаковки в Государственном реестре лекарственных средств на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий www.ndda.kz. При этом внимательно рассмотрите картинки или специальные символы упаковки.

Ещё одним признаком является текст, в нём могут допустить грамматические ошибки. Инструкция к применению должна быть на государственном и русском языках. Также на упаковке и в инструкции прописывается регистрационный номер лекарственного средства. Они не должны отличаться друг от друга. Номер можно узнать в Государственном реестре лекарственных средств.

Отмечается, что бывают расхождения и в количестве. Например, в упаковке указано, что ампула 5 мл, а фактически упаковка содержит ампулы по 3 мл. Несовпадения могут быть и в количестве таблеток.

– В случае, если вы обнаружили фальсифицированное лекарственное средство, необходимо обратиться в территориальный департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по месту нахождения. К жалобе нужно прикрепить подтверждающие документы, – подчеркнули в Комитете медицинского и фармацевтического контроля. – Проявляя свою гражданскую позицию, вы не только боретесь с асоциальными лицами, но и можете спасти чью-то жизнь.

Артём Захаров