Когда капля – последняя…

Хронический алкоголизм стремительно молодеет. Специалистов уже не удивляет, когда на лечение в стационар попадают юноши, у которых на почве алкоголизма По данным ВОЗ, алкоголь продолжает лидировать среди самых опасных психоактивных средств, одинаково пагубно влияя как на самого потребителя, так и на его окружение.

Возраст имеет значение

– К нам на лечение в дневной стационар нередко отправляют молодых мужчин и даже юношей в возрасте 20–24 лет. И у них уже отказывают почки и печень, наблюдаются поведенческие нарушения и полная деградация личности, – отметила врач-нарколог второй категории Виктория Абдуллина.

Также у хронических алкоголиков нередко встречается энцефалопатия – хроническое заболевание, характеризующееся дистрофическим поражением мозговой ткани в результате воздействия различных факторов, в том числе и интоксикации после длительного употребления спиртного.

Но чаще у больных с хронической формой алкоголизма развиваются сердечная и почечная недостаточность, цирроз печени и тяжёлое поражение практически всех внутренних органов, что приводит к летальным исходам.

– Стоит учесть, что привыкание к алкоголю, хроническая зависимость именно у молодых вырабатывается гораздо быстрее, чем у людей зрелого возраста. И она обретает более агрессивные формы, плохо поддающиеся лечению, – дополнила Виктория Абдуллина.

Принудительно или добровольно?

Определить, что лучше – добровольное лечение или принудительное – очень сложно. Даже специалисты затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. В каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход.

Как отметила врач-нарколог высшей категории Рысгуль Балтакаева, в большинстве случаев глубоко пьющие люди – это дебоширы и семейные тираны. Они поднимают руку на жену и детей, престарелых родителей и даже малознакомых людей.

– В таких случаях лучшим выходом из ситуации станет оформление больного на принудительное лечение от алкоголизма. Причём подать заявление могут не только родные и близкие, но и участковый инспектор полиции, – поясняет Рысгуль Балтакаева.

По словам нарколога, добровольное лечение может быть эффективным лишь для тех, кто сознательно делает этот шаг. Обычно оно проходит в условиях дневного стационара и в стационаре круглосуточного пребывания.

Как отмечают специалисты, в работе нарколога широко используется медикаментозное лечение. Препараты помогают поддерживать стабильное состояние у больного и сокращают желание пить алкоголь. Но необходима и постоянная психологическая поддержка. Психолог помогает справиться с эмоциональными проблемами, осознать свою зависимость и необходимость продолжения лечения.

Наркологи отмечают, алкоголизм не только молодеет, но и всё больше обретает женские черты. При этом добровольно лечиться от пагубной привычки большинство женщин категорически отказываются. К наркологам они попадают чаще в принудительном порядке: либо родственники пишут заявление о необходимости лечения, либо инспектор по делам несовершеннолетних исполняет решение ювенального суда.

Кстати, среди женщин, страдающих хроническими формами алкоголизма, нередко встречаются молодые женщины в возрасте 18-19 лет. В результате аморального образа жизни их лишают родительских прав. В итоге страдают дети: они становятся социальными сиротами и попадают в детский дом.

Лечение – бесплатное

Важно отметить, что лечение алкоголизма в Казахстане для граждан, которые состоят на диспансерном учёте – бесплатное. Алкоголизм считается социально значимым заболеванием. Ведь больные не только разрушают себя и своё здоровье, но и вовлекают в этот пагубный процесс всё свое окружение. Возвращение к нормальной жизни даже одного такого больного – уже большой успех. В деле реабилитации и ресоциализации своих пациентов наркологи играют важную роль. Они помогают пациентам восстановить социальную и профессиональную жизнь, научиться жить без алкоголя и избавиться от стигмы, связанной с зависимостью.

Екатерина Гуляева