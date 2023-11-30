Выйти из тишины

В областном Центре матери и ребёнка в 2023 году успешно провели 20 операций по кохлеопластике для неслышащих детей.

Мастер-классы для восточноказахстанских коллег проводил сотрудник Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Диаб Хассан Мохамад Али.

Как рассказал заместитель руководителя Центра матери и ребёнка ВКО Ерлан Молдобаев, в этом году профессор Диаб Хассан Мохамад Али дважды побывал в Усть-Каменогорске. Первые мастер-классы он провёл в мае.

– Весной профессор Диаб Хассан Мохамад Али выполнил 12 операций по кохлеопластике. Все они прошли успешно, – отметил Ерлан Молдобаев.

На этот раз отохирург провёл повторные операции по установке второго кохлеарного имплантата для восьми ранее прооперированных детей. Это было необходимо, чтобы они могли слышать звуки уже в полном объёме через оба уха.

– Операция требует максимальной сосредоточенности и огромного мастерства. Чтобы установить внутренний кохлеарный имплантат, за ухом делается надрез. Нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить чувствительный слуховой нерв у ребёнка, – разъяснил ход операции Ерлан Молдобаев.

По его словам, уже через месяц после операции дети смогли приступить к регулярным занятиям с сурдопедагогом. Сегодня они не только различают разные звуки, но и начинают повторять их, учатся говорить.

– Конечно, чтобы научить ребёнка разговорной речи, потребуется немало времени. Главное, что у неслышащих детей после операций появился реальный шанс услышать этот мир и заговорить. Разве это не чудо?! – отмечает Ерлан Молдобаев.

Как сообщил заместитель директора Центра матери и ребёнка ВКО, есть договорённость, что в 2024 году в ВКО проведут уже не 20, а не менее 40 операций по кохлеопластике для детей в возрасте от трёх до 11 лет. Это также будут мастер-классы под руководством профессора Диаб Хассана Мохамада Али для обучения трёх хирургов Центра матери и ребёнка ВКО.

– На сегодняшний день наши специалисты уже дважды прошли стажировку в Москве, где изучали ход и технологию проведения подобных операций. Однако, чтобы самостоятельно оперировать, необходимо получить достаточный опыт. Это потребует не менее двух-трёх лет. После этого они смогут дарить казахстанским детям возможность слышать и говорить, – подчеркнул Ерлан Молдобаев.

Отметим, что все операции были проведены детям бесплатно, в рамках ОСМС.

Екатерина Гуляева