Пандемия внесла существенные коррективы как в мировой спортивный календарь 2020 года, так и в республиканский: были отложены или отменены многие текущие и запланированные спортивные соревнования.

Для поддержания формы атлетам всех видов спорта пришлось перейти в онлайн-формат тренировок.

– Несмотря на прерывание спортивного сезона, мы продолжаем заниматься, – рассказал тренер по плаванию Тимур Сакарбеков. – Проводим занятия в формате онлайн-конференций. Ежедневно спортсменам выдаются задания, которые они выполняют и присылают видео на проверку. Тренеры полностью поддерживают своих подопечных во время тренировочного процесса.

В то время как пловцы сделали упор на физическую подготовку и выносливость, на социальных страницах Управления физической культуры и спорта ВКО развернулся масштабный челлендж «Я тренируюсь дома», который собрал около ста участников.

Челлендж поддержала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и призвала всех жителей региона соблюдать карантинные меры для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких.

Был проведен онлайн-конкурс «Отжимание на бутылках». Об этих увлекательных соревнованиях наша газета рассказывала («Рудный

Алтай», №63 от 28 мая 2020 года, «Заявка на рекорд»). Напомним, шестикратный чемпион мира по армрестлингу Ораз Басаров на одной пластиковой бутылке сделал 52 зачетных отжимания. Второй рекорд установил Темирлан Айтан. Трехкратный чемпион мира по боксу на двух пластиковых бутылках отжался 111 раз.

Результаты выступлений талантливых спортсменов претендовали на попадание в Книгу рекордов Казахстана. Необходимые подтверждающие документы были отправлены в редакцию «КИнЭС», и после проверки рекордсменам присвоены сертификаты соответствия.

На днях в интернет-пространстве появилась фейковая новость о том, что на территории легкоатлетического манежа имени Ольги Рыпаковой развернулась больница для зараженных коронавирусом. Эту информацию опроверг руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Денис Рыпаков.

– В спортивном комплексе проходили тренировочные процессы согласно постановлению Главного государственного санитарного врача области, а это не более 30 спортсменов, – констатировал Денис Рыпаков. – Видео, которое было распространено, снято в городе Шымкенте, где действительно легкоатлетический манеж был переоборудован в стационар.

Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается, нарастает напряжение. Спортсмены Восточного Казахстана советуют — занимайтесь спортом дома и соблюдайте правила здорового питания, чтобы укрепить иммунитет.

Камила Ботагамитова