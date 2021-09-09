Я прививок не боюсь?

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится в Казахстане вот уже более полугода. Однако невысокие её темпы зачастую связаны со страхом людей делать прививки. Некоторых казахстанцев пугают различные теории заговора, а также возможные побочные эффекты от вакцины.

Важно понимать, что доверяя сомнительным источникам и отказавшись от вакцинации, люди не только подвергают смертельной опасности себя и близких, но и способствуют распространению вируса, росту заболеваемости и смертности. Ведь чем медленнее формируется коллективный иммунитет, тем больше шансов у вируса мутировать и тем чаще будут происходить вспышки инфекции.

Несмотря на то, что все научные факты подтверждают безопасность вакцин от коронавируса, защиту от тяжёлых последствий заболевания, часть населения боится прививок больше, чем тяжёлой болезни.

Практикующий психолог Венера Кокенова рассказала, почему же люди так относятся к процедуре вакцинации.

– Слишком большой информационный поток играет не самую хорошую роль, ведь не каждый человек способен с критичным мышлением подойти к такому объёму информации. Это тот самый случай, когда много знаешь – плохо спишь, – считает Венера Кокенова. – Бояться и не доверять – нормально. Наш страх – это архаический надёжный защитник. Через страх человек учился сохранять жизнь себе и своему потомству. Если бы не было этой эмоции, люди не научились бы обдумывать свои будущие шаги и решения. Страх – наш помощник, сигнализирующий, что есть зоны тревоги, которые требуют внимательного подхода, – говорит практикующий психолог.

Повлиять на страх возможно, получив полную информацию о вакцине – её выпуске, способах хранения, введения, побочных эффектах, ответственности человека, и самое важное, гарантиях на свои здоровье и жизнь, которые может обеспечить прививка. Необходимо исследовать авторитетные и научные источники информации, которые излагают всё доступным языком, а уже позже принимать осознанное, взвешенное решение.

Если же вашу тревожность «подогревают» окружающие, то в такой ситуации психолог рекомендует обрывать диалоги на эту тему.

– Если человек высказывает предостережения, делится переживаниями, нужно понимать, что он говорит о себе и своих страхах, которые к вам не имеют никакого отношения. Если слова близких и знакомых заставляют вас нервничать, нужно ограничить общение, даже если в их речах, как они говорят, кроется забота, переживания и любовь, – говорит Венера Кокенова. – Забота всегда основана на желании сделать что-то хорошее для другого, нацелена на его благополучие. Когда забота напоминает манипуляцию – это про желание решить свои внутренние проблемы через вас. Учитесь прислушиваться к себе и своим чувствам, они не подведут.

Дарья Антон

Фото из личного архива и открытых источников