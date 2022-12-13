Взялись за поле непаханное

В Курчумском районе в последние годы всё больше сельчан берутся вплотную за развитие растениеводства. Словно угольки костра разгораются надежды в душах людей при виде земляков, пашущих землю, сеющих хлеб, пожинающих зримые плоды своего труда.

Хотя совсем ещё недавно нередко наблюдалась такая ситуация, когда отрасль полеводства по разным причинам находилась в положении пасынка, невозможно отрицать, что долгое время пшеницу выращивали не все.

В качестве примера можно привести деятельность предпринимателей, которые начали возрождать вспашку зяби, подводить поливную воду до посевных площадей, основательно проводить агротехнические мероприятия. В их числе аграрий Талгат Акшаганов, а также его земляки, в меру сил и возможностей выращивающие зерновые культуры, получающие определённый объём продукции, такие как Мейрамбек Асенов и Сиявуш Дюсупов.

Между тем такие же позитивные примеры имеются на сегодняшний день и в Маркакольской стороне, где занятие растениеводством является относительно рискованным. В частности, известный предприниматель Амантай Икамбаев успешно осваивает самые различные сферы сельского бизнеса. Минувшим летом он также посеял пшеницу и собрал продукцию, достаточную не только для себя, но и для земляков со всей округи.

– Мы занимаемся выращиванием зерновых культур начиная с 2000 годов, – говорит Амантай Шорманулы. – На горном участке под названием Бакат площадью 50 гектаров мы ежегодно высеваем пшеницу. На указанных посевных земельных угодьях получаем с каждого гектара по 15 центнеров зерна, ниже этого уровня наши показатели не опускались. Можно припомнить 2011 год, когда на редкость благоприятные природно-климатические условия и другие факторы позволили нам убрать по 40 центнеров зерна с каждого гектара. Такой показатель наши земляки запомнили надолго, а иначе и быть не может.

В 2020–2021 годы из-за засушливой погоды не смогли, к великому сожалению, посеять и вырастить урожай. Однако в нынешнем году снова вернулись к нашему непростому делу, к которому все давно уже привыкли. Хотя урожай выдался не таким, как планировали, но с каждого гектара всё-таки убрали по десять центнеров ячменя. Посеяли пшеницу на участке Шет-Теректы, где огорожены поливные посевные площади. Там находятся земельные доли нескольких наших земляков. Мы с ними достигли соглашения, по которому они приняли участие в ремонте изгороди, помогли нам в поливе закреплённых участков.

В качестве оплаты за их труд и использование земли мы выделили им 20 процентов от полученной продукции. Теперь думаем, что не будем страдать от дефицита зерна, используемого на корм скоту. В общем, по пшенице нами получен урожай в объёме 70 тонн.

Определённая трудность состояла в том, что аграрию не удавалось найти хорошего опытного комбайнёра, к тому же степной корабль сломался, что также связывало руки в известной степени.

– При других, достаточно благоприятных обстоятельствах мы смогли бы, конечно, получить более щедрый урожай, – говорит он с долей неприкрытого сожаления.

Между тем Амантай Шорманулы пояснил, что на сегодняшний день проблема с комбайном решена в полной мере, одновременно создан необходимый запас горюче-смазочных материалов и семенного материала на будущее.

– В следующую посевную кампанию мы проведём необходимые агротехнические мероприятия в строгом соответствии со всеми требованиями, – говорит наш собеседник. – К выращиванию пшеницы подойдём более основательно.

Он сообщил, что первый свой комбайн привёз из села Бобровка Глубоковского района в 2000 году. Уборочную технику в хозяйстве использовали в течение десяти лет, а потом второй комбайн купили в селе Винное Глубоковского района. Конечно, и эта сельхозмашина со временем пришла в негодность из-за морального и физического износа. Члены коллектива рассказывают, что удалось приобрести более новый зерноуборочный комбайн марки «Есиль», полностью его подготовить к новому сельскохозяйственному сезону 2023 года.

Не зря говорится, что дорогу осилит идущий. Вместо того, чтобы переживать понапрасну и сидеть сложа руки, лучше идти на риск и предпринимать хотя бы небольшие, но конкретные шаги вперёд.

Герои нашей публикации подтверждают известную истину своим делом. Мы уверены, что их пример станет для других образцом для подражания, стимулом к работе.

Хасен Закария

Перевод Таира Сапаргалиева

Фото автора

Курчумский район