Агропром

Высокое качество по приятной цене

10.02.2022
583

Бескарагайский район полностью обеспечивает себя мясом, овощами, молочными продуктами. Это результат успешного развития экономики района.

В масштабах района заключены меморандумы с фермерским хозяйством «Семей» и крестьянским хозяйством «Стелла», на базе которых создан и действует стабилизационный фонд плодоовощной продукции.

Одним из удобных и эффективных вариантов реализации продуктов питания являются сельскохозяйственные ярмарки. Так, каждую субботу на центральной площади в селе Бескарагай товаропроизводители получают прекрасную возможность реализовать мясную, рыбную, молочную продукцию, соления и варенья, мёд, а также корма для животных и многое другое. Покупатели спешат запастись натуральными продуктами по сниженным ценам.

Бескарагайский район находится под своеобразным крылом реликтового соснового бора, который является гордостью региона и тянется лентой со стороны Семея в направлении Павлодарской области. Для населённых пунктов присущ особый колорит, вполне характерный для разнообразной местной природы, есть свои традиции и специфика. Экологическая ситуация позволяет различным крестьянским и фермерским, а также личным подсобным хозяйствам производить натуральные и вкусные продукты питания, относящиеся к органической чистой продукции.  

В последние годы всё больше жителей отдают предпочтение товарам местного производства, признавая, таким образом, их высокое качество и доступность по цене. Акиматом района создаются оптимальные условия для того, чтобы в выигрыше остались обе стороны, представляющие товаропроизводителей и непосредственно потребителей.

В частности, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бескарагайского района Ж. Бопаев отметил, что в 2022 году продолжается организация подобных ярмарок. На основании утверждённого акимом Бескарагайского района графика в районном центре регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. К примеру, в январе в селе Бескарагай провели уже четыре ярмарки. На февраль запланированы ещё три.  

На территории Бескарагайского района расположены десять сельских округов, которые участвуют в совместной работе. Отпускные цены на всю представленную продукцию устанавливаются ниже рыночных. Специалисты районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства во время ярмарки ведут мониторинг и контроль над ценами.  

Жители очень рады ярмаркам выходного дня и выражают благодарность их организаторам.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Бескарагайский район

10.02.2022
583

Еще новости

Урожай зависит от качества семян

01.02.2022

Запасливым сельчанам зимовать легче

29.01.2022

Животноводство со знаком плюс

27.01.2022

Труд на селе всегда офлайн

25.01.2022
Back to top button