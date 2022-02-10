Высокое качество по приятной цене

Бескарагайский район полностью обеспечивает себя мясом, овощами, молочными продуктами. Это результат успешного развития экономики района.

В масштабах района заключены меморандумы с фермерским хозяйством «Семей» и крестьянским хозяйством «Стелла», на базе которых создан и действует стабилизационный фонд плодоовощной продукции.

Одним из удобных и эффективных вариантов реализации продуктов питания являются сельскохозяйственные ярмарки. Так, каждую субботу на центральной площади в селе Бескарагай товаропроизводители получают прекрасную возможность реализовать мясную, рыбную, молочную продукцию, соления и варенья, мёд, а также корма для животных и многое другое. Покупатели спешат запастись натуральными продуктами по сниженным ценам.

Бескарагайский район находится под своеобразным крылом реликтового соснового бора, который является гордостью региона и тянется лентой со стороны Семея в направлении Павлодарской области. Для населённых пунктов присущ особый колорит, вполне характерный для разнообразной местной природы, есть свои традиции и специфика. Экологическая ситуация позволяет различным крестьянским и фермерским, а также личным подсобным хозяйствам производить натуральные и вкусные продукты питания, относящиеся к органической чистой продукции.

В последние годы всё больше жителей отдают предпочтение товарам местного производства, признавая, таким образом, их высокое качество и доступность по цене. Акиматом района создаются оптимальные условия для того, чтобы в выигрыше остались обе стороны, представляющие товаропроизводителей и непосредственно потребителей.

В частности, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бескарагайского района Ж. Бопаев отметил, что в 2022 году продолжается организация подобных ярмарок. На основании утверждённого акимом Бескарагайского района графика в районном центре регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. К примеру, в январе в селе Бескарагай провели уже четыре ярмарки. На февраль запланированы ещё три.

На территории Бескарагайского района расположены десять сельских округов, которые участвуют в совместной работе. Отпускные цены на всю представленную продукцию устанавливаются ниже рыночных. Специалисты районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства во время ярмарки ведут мониторинг и контроль над ценами.

Жители очень рады ярмаркам выходного дня и выражают благодарность их организаторам.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Бескарагайский район