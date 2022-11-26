Высокая гражданская ответственность

Юрий Старожилов, ветеран педагогического труда, Шемонаихинский район:

– На внеочередных президентских выборах казахстанцы безоговорочно поддержали действующего Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и оказали ему высокое доверие. Подтверждением тому стал набранный процент голосов – гражданам небезразлична судьба Родины. Активность на выборах – проявление политической культуры и высокой гражданской ответственности.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, доверие народа для него – самая главная ценность. И его нужно оправдать.

Считаю, что итог выборов закономерен. Он свидетельствует, что жители нашей страны полностью поддерживают начатое Главой государства реформирование сложившейся системы, направленное на обеспечение социальной и экономической стабильности, повышение уровня благосостояния казахстанцев, политическую модернизацию и в целом построение Справедливого Казахстана.

На ближайшие семь лет перед Президентом РК стоит немало масштабных задач. Уверен, что за это время все инициативы, отражённые в предвыборной программе «Справедливый Казахстан: для всех и каждого, сейчас и навсегда», реализуются в полной мере.

Дуйсен Бралинов, секретарь Катон-Карагайского районного маслихата:

– Президентские выборы успешно состоялись и уже вошли в историю. Мы в них принимали самое активное участие, отдали свои голоса, как и весь казахстанский народ. Это свидетельство высокой гражданской ответственности казахстанцев.

Результаты голосования говорят о большом доверии, оказанном народом Президенту, получившему тем самым возможность уверенно продолжать начатые реформы.

Какие надежды мы возлагаем на завтрашний день? В первую очередь, верим в построение Справедливого Казахстана, как это было намечено в предвыборной программе. Особую важность представляет борьба с проявлениями коррупции, улучшение качества жизни населения, чтобы богатство страны было поставлено на службу народу. Обеспечение занятости трудоспособного населения Казахстана, особенно молодёжи, возрождение и развитие села тоже входит в ожидания соотечественников.

Если в предстоящий период будут реализованы все пункты предвыборной программы, то это вполне отвечает интересам всего общества. Тогда на основе совместной, дружной и целеустремлённой работы станет возможно формирование Справедливого Казахстана, в полной мере отвечающего стандартам современного и развитого государства с большим будущим и перспективами.

Денис Никитин, заведующий отделом «Зал краеведения» КГУ «Централизованная библиотечная система района Алтай»:

– Прошедшие внеочередные выборы Президента Республики Казахстан – значимое событие для всей страны. Считаю, что участие в голосовании – гражданский долг каждого казахстанца. Ведь от нашей позиции зависит, в какой стране мы будем жить, воспитывать подрастающее поколение.

Для нас выборы – конкретная возможность определиться, каким будет наше государство в ближайшие семь лет, последует ли логическое продолжение политических и экономических реформ, а также ответ на вызовы сегодняшнего времени.

Очень радует, что жители активно воспользовались своим конституционным правом и приходили голосовать целыми семьями, некоторые ещё до открытия избирательных участков. Это говорит о высокой степени ответственности и сознательности народа, повышении правовой культуры и желании принимать участие в жизни своей страны, быть сопричастным к её судьбе.

В то же время выборы – это хорошая возможность для казахстанцев обозначить новые цели и предложить программы для решения вопросов и проблем, волнующих их. Ведь построение Справедливого Казахстана невозможно без обновления существующей политической системы. Только приложив усилия, мы сможем добиться поставленных высоких целей.