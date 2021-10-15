Выбор за будущим собственником

В рамках программы «Одноэтажный Восток» в посёлке Комсомольский ведётся строительство десяти арендных домов для многодетных семей.

На сегодняшний день в очереди состоят 12070 семей, 923 многодетные семьи, 2141 неполная и 487 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала заместитель руководителя отдела ЖКХ Семея Диана Шаяхметова.

– Эти категории граждан имеют право участвовать в программе «Бақытты отбасы», – уточнила Диана Шаяхметова. – Реализация идёт через Семейский филиал «Отбасы банка». Претенденты, подавшие документы по данной программе, имеют право подать документы на ИЖС. Также есть большая помощь от государства. На сегодняшний день государство имеет возможность предоставить жилищные сертификаты в размере одного миллиона тенге как первоначальный взнос для тех, кто хочет приобрести жильё по данным программам.

В начале октября началась также разработка программы для госслужащих. Из 5296 человек, которые состоят в списке госслужащих, было отобрано 2460 специалистов соцсферы, которые на следующий год будут иметь возможность приобрести дома под ИЖС через «Отбасы банк» и получить жилищный сертификат в размере 1,5 млн тенге как первоначальный взнос при приобретении индивидуального жилого дома в посёлке Комсомольский.

Как отметил директор Семейского филиала «Отбасы банка» Равиль Сабитов, на сегодняшний день в посёлке введены в эксплуатацию 25 квартир, из них 19 уже забронированы вкладчиками по разным программам.

– Акиматом выделены участки, застройщиком построены одноквартирные дома по 114 кв. м и двухквартирные дома по 83 кв. м. Установлены кухонные фартуки и санузлы с полной отделкой керамической плиткой, котельные. К слову, впервые человек, покупающий индивидуальный жилищный дом, может сам, в зависимости от финансовой составляющей, выбрать либо газовое, либо печное отопление. ИЖС сегодня уже является полной альтернативой строящимся объектам частных застройщиков и действующим государственным программам. Стоимость жилья площадью 114 кв. м (это отдельно стоящий дом) – более 15 млн тенге. Банк не стал ограничивать очередников программами. Любой может в рамках ИЖС приобрести собственное жильё по различным программам: «Шанырак», «Бақытты отбасы» и другим, – заключил Равиль Сабитов.

Флора Левина

Семей