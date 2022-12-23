Всю жизнь посвятил учительству

Имя учителя Жагыпара Садыбаева, внёсшего большой вклад в развитие сферы образования в Аягозском и Урджарском районах, хорошо известно местным старожилам. Большую часть своей жизни он отдал преподаванию, обучению детей.

Родился Жагыпар Садыбаев в начале прошлого века, а именно в 1900 году в селе Сергиополь (ныне – Мамырсу) Аягозского района. В период установления советской власти был в составе отряда известного комиссара Сабыржана Габбасова и пережил бурю гражданской войны.

В 1920 году по приказу № 368 Жетысуского областного отдела народного образования был назначен заведующим Барлыкской сельской начальной казахской школы Урджарской станицы Лепсинского уезда. Конечно, в то время очень не хватало грамотных специалистов с хорошими организаторскими способностями.

Жагыпар Садыбаев занимался ответственной работой – открытием школы, привлечением детей и их обучением. В 1921 году молодой специалист, окончивший Ташкентский рабочий факультет (Рабфак), с энтузиазмом взялся за образование подрастающего поколения.

– Наш отец Жагыпар Садыбаев много трудился на благо этого района. Тем не менее, никто из нас, потомков, не обивал пороги ответственных лиц, напоминая о его заслугах. Всё же хотелось бы, чтобы его труд был оценён по достоинству, – говорит известный специалист в области сельского хозяйства Уалихан Садыбаев. – В 16–17-летнем возрасте отец получил религиозное образование и стал қари (чтец Корана). Также у него было и светское образование. В 1936 году окончил Аягозский педагогический техникум, параллельно являясь заведующим начальной школы «Тесбакан» Урджарского района. В 1937 году он был назначен заведующим Кызыл-Жулдызской школы, а в 1938 году – Жана-Енбекской школы.

Именно отсюда в 1941 году Жагыпар Садыбаев отправился на Вторую мировую войну. Там он был автоматчиком, пулемётчиком, помощником командира батальона в воинской части № 3903 2-го Белорусского фронта, сражался с немецко-фашистскими захватчиками. Выходец из Аягоза проявил себя как хороший боец и смог показать пример героизма.

Будучи командиром отделения стрелкового полка № 203 в 1944 году был награждён Благодарственным письмом Верховного Главнокомандующего, а также медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Наконец, победив врага и вернувшись на родину, он продолжил работать заведующим Лайбулакской начальной школы, Кызыл-Жулдызской школы.

В 1949 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР за безупречную службу в сфере образования Жагыпара Садыбаева наградили орденом «Знак Почёта».

Один из первых учителей района, внёсший свою лепту в борьбу с безграмотностью населения, Жагыпар Садыбаев скончался в 1985 году в Урджарском районе.

Его трудовой путь продолжили потомки. С супругой Несипжамал Шайзадиной они воспитали пятерых сыновей. Это ответственный сотрудник районного отдела образования, физик Набихан, известный музыкант, бывший учитель музыки Алтыншокинской средней школы, ныне пенсионер Серикхан Садыбаев.

Известно то, что и Уалихан Садыбаев, бывший главный ветеринар в Каракольском племенном овцеводческом совхозе, также умело играет на баяне, домбре и гитаре. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. Его сын Медет Садыбаев – талантливый кюйши. Абайхан, который успешно трудился в правоохранительных органах, службе пожаротушения, оставил после себя сына. У Даулета тоже есть сын и две дочери.

Всё это, конечно, страницы истории. А история с каждым годом может забываться и отдаляться от нас. Долг нынешнего поколения – ценить прошлое, изучать его и не предавать забвению…

Берикхан Тайжигит, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район