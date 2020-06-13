Сердцем и душой за судьбу родного края

Исполнилось 70 лет со дня рождения известного писателя-земляка Дидахмета Ашимханова.

Дидахмет Ашимханов – талантливый писатель и журналист, переводчик, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш», двукратный призер закрытого конкурса издательства «Жалын».

В 2015 году мастера жанра рассказа не стало, но память о нем и его творчестве живет и будет храниться в сердцах людей.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ СТЕЗЯ

Родился Дидахмет Ашимханов 10 июня 1950 года в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. В 1968 году после окончания Чингистайской средней школы трудился рабочим дорожно-строительного участка, заведующим автоклубом отдела культуры Большенарымского района. С 1969 по 1971 год служил в рядах Советской армии. Работал каменщиком в Алматинском домостроительном комбинате.

С 1972 по 1978 год являлся студентом факультета журналистики КазГУ имени аль-Фараби. Завершив свое обучение в этом учебном заведении, полностью посвятил себя журналистской деятельности.

В 1975–1976 годы был корреспондентом в газете «Коммунизм туы» (ныне «Дидар»), в 1978-м – в республиканской газете «Лениншіл жас». Позже стал заведующим отделом в республиканской газете «Қазақстан пионері», а после и в газете «Қазақ әдебиеті».

С 1992 по 1993 год занимал должность заместителя главного редактора в газете «Заман-Қазақстан», а с 1993 по 2015 год – первого заместителя главного редактора международной газеты «Түркістан». Параллельно в 2003–2015 гг. являлся президентом общественного фонда «Ел-шежіре» и президентом издательского дома «Орхон».

Кроме того, с 1999 года по специальному приглашению Дидахмет Ашимханов работал первым заместителем главного редактора столичной газеты «Астана ақшамы». С 1993 по 2000 год вместе с основной работой успешно совмещал исполнение должности редактора издательства «Атамұра».

НА ДЕВЯТИ ЯЗЫКАХ МИРА

За время жизни автор написал немалое количество художественных и публицистических произведений. Его первое литературное творение, а именно стихотворение «Шырқал, ән», было опубликовано 8 августа 1965 года в Большенарымской районной газете «Еңбек туы». Первый рассказ под названием «Аққабаның толқыны» вышел в свет в 1975 году в газете «Коммунизм туы», а также в коллективном сборнике «Арман қанатында» 1978 года.

В разные годы в издательствах «Жалын», «Жазушы» и «Елорда» выпустили книги Дидахмета Ашимханова: «Аққабаның толқыны» (1981 г.), «Он бірінші күз» (1987 г.), «Каменная падь» (1990 г.), «Жер аңсаған Сарыатан» (1990 г.), «Самырсын сазы» (2000 г.).

В целом он является автором более двухсот книг. Также его публицистические работы вышли отдельной книгой под названием «Әңгіме емес әңгімелер».

Основные темы произведений – природа родной земли, временами нелегкий, но благородный труд сельчан-земляков, их мечты и чаяния, отношения между близкими людьми. Автор искусно описывал национальный характер казахского народа, его культуру и традиции.

– Он всегда всем сердцем и душой переживал за судьбу родного края, – говорят о Дидахмете Ашимханове.

Отдельные работы писателя были переведены на девять языков мира, в том числе китайский, немецкий, монгольский, турецкий, русский, украинский, марийский, киргизский и узбекский.

Автор также внес значительный вклад в развитие искусства перевода. Благодаря его неустанному труду на казахском языке заговорили герои известных писателей: Джона Голсуорси, Джека Лондона, Евгения Шварца, Анатолия Курчаткина, Ахметжана Аширова, Хизмета Абдуллина, Туфана Миннуллина, Андрея Лупана, Тимура Пулатова, Пурэвжавына Пурэвсурэна.

ВСПОМИНАЮТ С ТЕПЛОМ

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, стартовали еще в начале года. В библиотеках и музеях области проводятся литературные вечера, выставки книг и другие памятные события. С введением карантинных мер – дистанционно.

Так, накануне 70-летия со дня рождения Дидахмета Ашимханова в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошли онлайн-мероприятия, приуроченные к этому событию. Организована интерактивая книжная выставка «Дидахмет әлемі» («Мир Дидахмета»), в ходе которой библиотекарь Райхан Жанузакова рассказала о жизненном и трудовом пути автора и его произведениях. Ознакомиться с виртуальной выставкой могут все желающие на YouTube-канале библиотеки.

Также на страницах областной библиотеки имени

А. С. Пушкина в социальных сетях в формате видео опубликованы воспоминания людей, хорошо знавших Дидахмета Ашимханова.

Особо значимым событием стало проведение онлайн-встречи, посвященной памяти известного земляка. В прямом эфире участники мероприятия вспоминали о нем не только как о профессионале, но и мудром наставнике, хорошем семьянине и отце, а также верном друге.

Почетными гостями встречи стали супруга писателя Лиза Ашимханова, сын Даулет Ашимхан, являющийся президентом общественного фонда «Ел-шежіре», близкие друзья – писатели Нурдаулет Акышев, Куандык Туменбай, ученики – доктор философии, ассоциированный профессор Арай Жундибаева, главный редактор газеты «Ұлан» Жадыра Нармаханова, директор Национально-этнографического объединения «Адырна» Арман Аубакир и другие.

Модератором выступил журналист, публицист, поэт, директор областного филиала Союза писателей РК Алибек Кантарбаев, который тоже поделился историями, связанными с его современником. Они знали друг друга с детства, жили в одном интернате.

– Дидахмет младше меня на два года. Родился в простой семье. Был добрым и всегда заботился о своих родных, – отметил Алибек Кантарбаев.

По его словам, когда впервые опубликовали стихотворение «Шырқал, ән», тогда еще совсем юный Дидахмет Ашимханов был вне себя от радости. Это первый плод его труда.

О студенчестве и молодости журналиста рассказали его товарищи Нурдаулет Акышев, Куандык Туменбай, Еркин Нуразхан.

– С ним мы были знакомы с 1970 года. Наша молодость прошла вместе, – вспоминает Нурдаулет Акышев. – Талантливый писатель, честный гражданин своей страны – его положительные стороны не счесть. Когда вступали с ним в дискуссию, Дидахмет никогда не отступал от своих убеждений, до последнего отстаивая собственную точку зрения.

Не остались в стороне и ученики Дидахмета Ашимханова, рассказавшие о его заботе, наставлениях. Каждый из них давно нашел свое место в жизни и занимает ответственную должность в различных организациях, развивая сферы культуры, искусства и науки.

– Однажды наставник привел нас на место захоронения Чокана Валиханова и сказал: «Что за все это время вы успели сделать для своего народа? Чокан в вашем возрасте отдавал все, что у него есть, ради благополучия людей, говорил о вещах, дарующих духовную силу», – вспоминали они. – Учитель стал для нас вторым отцом.

В ходе беседы Даулет Ашимханов поблагодарил всех за теплые слова и воспоминания об отце, особенно коллектив областной библиотеки,

организовавший эту встречу.

В завершение Алибек Кантарбаев подчеркнул, что мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения Дидахмета Ашимханова, продолжатся на родине писателя –

в Катон-Карагайском районе.

Гульжан Естаева