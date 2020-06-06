Время, пером сохранённое

Личность

7 июня исполнится ровно год, как ушла из жизни писательница, музыковед, преподаватель училища искусств, внештатный корреспондент газеты «Рудный Алтай» Нелли Мельникова (Бастерс).

Время, пером сохранённое

Она родилась 30 августа 1927 года на берегах Волги в городе Энгельс. Годы ее детства были нелёгкими, но все же счастливыми. А потом грянула война…

РЕКВИЕМ РЕПРЕССИЙ

Семью Бастерс, как многие другие семьи с немецкой фамилией, по указу Сталина от 28 августа 1941 года выслали в Казахстан и Сибирь. Везли их в ужасных условиях, почти без вещей и денег, южной обходной дорогой через Среднюю Азию. Путь был долгим и трудным. Не хватало питьевой воды и еды.

Конечным пунктом назначения стал Нарым, расположенный в  500–600 км от Томска вниз по Оби. Но речная навигация встала, и путь был продолжен почти через год на барже, открытой солнцу, ливням и всем ветрам. Осенью поселенцев высадили на абсолютно безжизненный берег. У депортированных была единственная задача – выжить.

С 1943 года начался «трудовой фронт» Нелли Ивановны. Сначала опасная работа на лесосплаве. Однажды она из-за неподходящей обуви поскользнулась и «нырнула» в ледяную воду. Успели спасти – вытащили баграми. Затем лесоповал. На деляну, расположенную в 10 км от деревни, уходили рано утром, когда на небе еще виднелись звезды. Возвращались поздно – когда они уже мерцали.

Люди очень уставали. На поваленном стволе обрубали ветки, распиливали на чурки нужного размера, топором накалывали и обтёсывали клёпку для бочек. В них солили рыбу, которой богата была Обь, и отправляли на фронт.

Нелли Ивановна покинула Нарым только в августе 1946 года, с трудом вырвавшись на учебу в Томск. За этот непосильный труд  в военные годы ей уже позже вручили  юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), памятный знак «Ветеран войны 1941–1945 гг.» (2000 г.), медаль «60 лет Победы в ВОВ
1941–1945 гг.» (2005 г.) и статус «Труженик тыла ВОВ 1941–1945 гг.».

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

Успешно окончив школу, Нелли Ивановна попыталась поступить в пединститут на литфак. Не приняли.  Два года работала на шарикоподшипниковом заводе шлифовщицей, параллельно осваивая аккордеон в кружке самодеятельности. В 1950 году её позвали в школу организовать самодеятельный хор учеников 5–10 классов. В первый же год на смотре среди школ ребята заняли второе место.

Эта небольшая победа воодушевила  Нелли, придала ей уверенности, что и на поприще музыки сможет себя реализовать. В 1951 году она поступила в музыкальное училище и через четыре года успешно его окончила. К этому времени, после смерти Сталина, депортированным разрешили свободно передвигаться по стране. Два года она работала преподавателем в музыкальной школе в Краснокамске (Пермская область). При всей успешности работы поняла, что образование необходимо продолжить.

…Казахстан, красавица Алма-Ата, консерватория, где она провела пять невероятно счастливых лет. На защите диплома дирекция предложила Нелли Ивановне продолжить образование на теоретико-композиторском отделении, на четвертом курсе. Как ни соблазнительно и почётно было такое предложение, она отказалась в силу ряда веских причин.

В условиях ссылки её образование и так затянулось. Пожилые и измученные невыносимыми условиями жизни родители уже помогать не могли, да и нужно было создавать семью. Кроме того, в кармане почти год лежало предложение директора Усть-Каменогорского музыкального училища.

– У Нелли Ивановны Мельниковой было 36 лет педагогической, концертной, лекционной деятельности, – отмечает директор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова. – Она с большим мастерством вела теоретические дисциплины, вызывая восторг у студентов своей эрудицией и начитанностью. В ее активе – создание блестящего детского хора «Камертон» с его огромным, в том числе и классическим, репертуаром и активной концертной деятельностью в городах и районах области.

Коллега по музучилищу Людмила Романюк добавила, что ее подруга всегда интересовалась чем-то новым. Уже в золотом возрасте она освоила компьютерную грамоту, с легкостью публиковала свои работы на сайте «Проза.ру», где, к слову, у нее было более 85 тысяч читателей.

АЙ ДА ПУШКИН!

Десять лет вузовского стажа (по совместительству), постоянные выступления по телевидению, начавшиеся ещё с прямого эфира, когда записи и монтажа ещё не было, с 1967 года –  постоянное и плотное сотрудничество с печатными изданиями области и республики.

1998 год. Оставлена наконец педагогическая работа. Открылось  второе дыхание. Конкурс «Ай да Пушкин!» в Москве. «По зову благодарной памяти» три литературных премии Казахстана и России, шесть творческих вечеров,  две книги (2002 и 2008 гг.),  литературные публикации в толстых журналах Казахстана и России, создание цикла романсов на стихи местных поэтов.

Книги, изданные небольшими тиражами, давно уже стали библиографической редкостью. Их читают в Казахстане, России, Германии, Израиле. Они есть в библиотеках этих стран.

Ученики Нелли Ивановны также расселились по всему миру. Работают в детских садах, школах, храмах, колледжах и вузах, популяризируя творчество своего педагога.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Можно долго говорить о произведениях автора. Это автобиографическая повесть «Память – мой злой властелин» и очерк «Дневник памяти», сборник рассказов и очерков «Время, пером сохраненное», сборник романсов на стихи местных поэтов,  причем музыка написана самой Нелли Мельниковой.

Впечатляют и публицистические работы. Статьи, опубликованные в газетах «Рудный Алтай» и «Казахстанская правда», посвящены гастролям известных музыкантов,  культурной жизни города, теме культуры и воспитания молодого поколения,  родному музыкальному училищу и его ученикам. Об этом периоде с большой теплотой вспоминают коллеги по перу и благодарные читатели.

При этом она вела активную переписку с редакциями газет «АиФ», «Простор», немецкой газетой Казахстана Freundschaft и другими изданиями.

«Театр в театре», «Поет Людмила Сенчина», «Всесоюзная неделя музыки», «Искусство – дорога к истине» и другие машинописные варианты статей, опубликованных в газетах областного и республиканского значения, хранятся в государственном архиве.

Достоянием стали сценарии творческих вечеров Нелли Мельниковой на сцене и телевидении, многочисленные фотографии.

Елена Пашке

Фото из семейного архива

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