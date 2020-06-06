Время, пером сохранённое

7 июня исполнится ровно год, как ушла из жизни писательница, музыковед, преподаватель училища искусств, внештатный корреспондент газеты «Рудный Алтай» Нелли Мельникова (Бастерс).

Она родилась 30 августа 1927 года на берегах Волги в городе Энгельс. Годы ее детства были нелёгкими, но все же счастливыми. А потом грянула война…

РЕКВИЕМ РЕПРЕССИЙ

Семью Бастерс, как многие другие семьи с немецкой фамилией, по указу Сталина от 28 августа 1941 года выслали в Казахстан и Сибирь. Везли их в ужасных условиях, почти без вещей и денег, южной обходной дорогой через Среднюю Азию. Путь был долгим и трудным. Не хватало питьевой воды и еды.

Конечным пунктом назначения стал Нарым, расположенный в 500–600 км от Томска вниз по Оби. Но речная навигация встала, и путь был продолжен почти через год на барже, открытой солнцу, ливням и всем ветрам. Осенью поселенцев высадили на абсолютно безжизненный берег. У депортированных была единственная задача – выжить.

С 1943 года начался «трудовой фронт» Нелли Ивановны. Сначала опасная работа на лесосплаве. Однажды она из-за неподходящей обуви поскользнулась и «нырнула» в ледяную воду. Успели спасти – вытащили баграми. Затем лесоповал. На деляну, расположенную в 10 км от деревни, уходили рано утром, когда на небе еще виднелись звезды. Возвращались поздно – когда они уже мерцали.

Люди очень уставали. На поваленном стволе обрубали ветки, распиливали на чурки нужного размера, топором накалывали и обтёсывали клёпку для бочек. В них солили рыбу, которой богата была Обь, и отправляли на фронт.

Нелли Ивановна покинула Нарым только в августе 1946 года, с трудом вырвавшись на учебу в Томск. За этот непосильный труд в военные годы ей уже позже вручили юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), памятный знак «Ветеран войны 1941–1945 гг.» (2000 г.), медаль «60 лет Победы в ВОВ

1941–1945 гг.» (2005 г.) и статус «Труженик тыла ВОВ 1941–1945 гг.».

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

Успешно окончив школу, Нелли Ивановна попыталась поступить в пединститут на литфак. Не приняли. Два года работала на шарикоподшипниковом заводе шлифовщицей, параллельно осваивая аккордеон в кружке самодеятельности. В 1950 году её позвали в школу организовать самодеятельный хор учеников 5–10 классов. В первый же год на смотре среди школ ребята заняли второе место.

Эта небольшая победа воодушевила Нелли, придала ей уверенности, что и на поприще музыки сможет себя реализовать. В 1951 году она поступила в музыкальное училище и через четыре года успешно его окончила. К этому времени, после смерти Сталина, депортированным разрешили свободно передвигаться по стране. Два года она работала преподавателем в музыкальной школе в Краснокамске (Пермская область). При всей успешности работы поняла, что образование необходимо продолжить.

…Казахстан, красавица Алма-Ата, консерватория, где она провела пять невероятно счастливых лет. На защите диплома дирекция предложила Нелли Ивановне продолжить образование на теоретико-композиторском отделении, на четвертом курсе. Как ни соблазнительно и почётно было такое предложение, она отказалась в силу ряда веских причин.

В условиях ссылки её образование и так затянулось. Пожилые и измученные невыносимыми условиями жизни родители уже помогать не могли, да и нужно было создавать семью. Кроме того, в кармане почти год лежало предложение директора Усть-Каменогорского музыкального училища.

– У Нелли Ивановны Мельниковой было 36 лет педагогической, концертной, лекционной деятельности, – отмечает директор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Альмира Дюсупова. – Она с большим мастерством вела теоретические дисциплины, вызывая восторг у студентов своей эрудицией и начитанностью. В ее активе – создание блестящего детского хора «Камертон» с его огромным, в том числе и классическим, репертуаром и активной концертной деятельностью в городах и районах области.

Коллега по музучилищу Людмила Романюк добавила, что ее подруга всегда интересовалась чем-то новым. Уже в золотом возрасте она освоила компьютерную грамоту, с легкостью публиковала свои работы на сайте «Проза.ру», где, к слову, у нее было более 85 тысяч читателей.

АЙ ДА ПУШКИН!

Десять лет вузовского стажа (по совместительству), постоянные выступления по телевидению, начавшиеся ещё с прямого эфира, когда записи и монтажа ещё не было, с 1967 года – постоянное и плотное сотрудничество с печатными изданиями области и республики.

1998 год. Оставлена наконец педагогическая работа. Открылось второе дыхание. Конкурс «Ай да Пушкин!» в Москве. «По зову благодарной памяти» три литературных премии Казахстана и России, шесть творческих вечеров, две книги (2002 и 2008 гг.), литературные публикации в толстых журналах Казахстана и России, создание цикла романсов на стихи местных поэтов.

Книги, изданные небольшими тиражами, давно уже стали библиографической редкостью. Их читают в Казахстане, России, Германии, Израиле. Они есть в библиотеках этих стран.

Ученики Нелли Ивановны также расселились по всему миру. Работают в детских садах, школах, храмах, колледжах и вузах, популяризируя творчество своего педагога.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Можно долго говорить о произведениях автора. Это автобиографическая повесть «Память – мой злой властелин» и очерк «Дневник памяти», сборник рассказов и очерков «Время, пером сохраненное», сборник романсов на стихи местных поэтов, причем музыка написана самой Нелли Мельниковой.

Впечатляют и публицистические работы. Статьи, опубликованные в газетах «Рудный Алтай» и «Казахстанская правда», посвящены гастролям известных музыкантов, культурной жизни города, теме культуры и воспитания молодого поколения, родному музыкальному училищу и его ученикам. Об этом периоде с большой теплотой вспоминают коллеги по перу и благодарные читатели.

При этом она вела активную переписку с редакциями газет «АиФ», «Простор», немецкой газетой Казахстана Freundschaft и другими изданиями.

«Театр в театре», «Поет Людмила Сенчина», «Всесоюзная неделя музыки», «Искусство – дорога к истине» и другие машинописные варианты статей, опубликованных в газетах областного и республиканского значения, хранятся в государственном архиве.

Достоянием стали сценарии творческих вечеров Нелли Мельниковой на сцене и телевидении, многочисленные фотографии.

Елена Пашке

Фото из семейного архива