Даниал Ахметов: «Благополучие людей – прочный фундамент стабильности региона»

Так вышло, что в аккурат к 69-летию со дня рождения истёк срок продлённых полномочий Даниала Ахметова на посту акима Восточно-Казахстанской области. Почти девять лет он провёл на этом посту, и всё это время руководствовался принципами честности, справедливости и внимания к деталям. А ведь именно последнее – это большой шаг на пути к совершенству. С его подачи и по его инициативе в регионе произошли кардинальные перемены, причём акцент всегда делался на улучшении качества жизни населения. Социальные проекты были и остаются приоритетными. И то, что знаковая фигура Даниала Ахметова навсегда войдёт в историю Восточного Казахстана, не вызывает никаких сомнений.

Впервые Даниал Ахметов возглавил ВКО в ноябре 2014 года. 11 июня 2022 года указом Главы государства его полномочия были продлены на год. «Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе» – такой была формулировка указа Президента.

И, к слову, к этому посту он пришёл, имея за плечами серьёзную политическую карьеру, во время которой он занимал и гораздо более высокие должности. Но активность, стремление изменить ситуацию к лучшему, некоторая амбициозность и понимание всех социально-экономических процессов сопровождали его вне зависимости от того, где он работал.

Даниал Ахметов родился и вырос в семье педагогов. Его отец Кенжетай Ахметов был участником штурма Берлина. После войны устроился преподавать в одну из павлодарских школ, там же учительницей работала его мама.

После окончания Павлодарского индустриального института (ныне Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова) Даниал Ахметов получил специальность инженера-строителя.

В 1976 году он начал свою трудовую деятельность в должности мастера, затем работал прорабом на домостроительном комбинате треста «Павлодаржилстрой». Через пять лет стал заместителем главного инженера по строительным работам комбината «Экибастузшахтастрой». Ещё пять лет был заместителем председателя исполкома Экибастузского городского совета народных депутатов.

В 1991-1992 годах Даниал Ахметов управлял трестом «ЭкибастузЭнергоЖилПромСтрой». В первые годы независимости Казахстана возглавил городскую администрацию Экибастуза, до 1997 года работал акимом Павлодарской области. В 1997-1999 годах был главой Северо-Казахстанской области.

На самом стыке тысячелетий карьера пошла ещё выше. С октября 1999 года Даниал Ахметов занимал пост заместителя, а с декабря 2000 года — первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан. В сферу его политического влияния тогда входили вопросы промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, миграционной и демографической политики.

В ноябре 2001 года вновь назначен акимом Павлодарской области. 13 июня 2003 года утверждён Парламентом Республики Казахстан на посту Премьер-министра Казахстана. В начале января 2007 года подал заявление об отставке, которое было принято.

Уже через два дня он получил назначение на пост министра обороны. На этой должности пробыл почти два с половиной года.

В декабре 2011 года стал членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре «Евразийской экономической комиссии».

С 11 ноября 2014 года он являлся акимом Восточно-Казахстанской области. Один раз переназначался и один раз, как отмечалось выше, его полномочия были продлены на год.

Под руководством Даниала Ахметова Восточный Казахстан занял лидирующие позиции по многим социальным и экономическим показателям в регионе, динамично развиваются здравоохранение, образование, культура и спорт, растёт промышленный авторитет области, вкладываются колоссальные средства в развитие аграрного сектора, в общем, без пристального внимания со стороны главы региона не оставалась ни одна сфера экономики и жизни. Именно в период его управления регионом открылись уникальные предприятия с огромным экспортным потенциалом. В первую очередь это завод по производству топливных сборок «Ульба ТВС», продукция которого уже экспортируется в Китай.

По инициативе Даниала Ахметова была проведена диверсификация посевных площадей региона в сторону увеличения их под высокорентабельные культуры, открылись два крупных маслоэкстракционных завода, которые обеспечивают продукцией не только наш регион, но и соседей.

Он одним из первых увидел до сих пор полностью не раскрытый туристический потенциал Восточного Казахстана и направил туда колоссальные средства. И Алаколь вернул себе звание «жемчужины Казахстана», а в гостевые дома Катон-Карагайского района тысячами приезжают туристы из разных стран мира.

Даниал Ахметов за годы пребывания на этом посту кардинально изменил облик региона. Небывалыми темпами ведётся жилищное строительство (в 2020 году удалось достичь отметки в миллион квадратных метров жилья в год), в крупных городах появились новые микрорайоны, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой. Он сумел привлечь в регион лучшие строительные компании, создав привлекательные условия для возведения коммерческого жилья.

С его именем связывают начало реализации программы «Одноэтажный Восток», благодаря которой значительно сократились очереди на получение жилья среди многодетных семей, инвалидов, молодых специалистов.

В регионе открыт ряд уникальных медицинских учреждений, аналогов которым нет в стране. Среди них Центр ядерной медицины с первым в республике отделением радионуклидной терапии (ныне область Абай), также центр роботизированной хирургии и гибридная операционная, новое отделение в Центре матери и ребёнка и родильные дома в бывших районных центрах. И, конечно же, следует упомянуть уникальный Центр гематологии, где установят самое современное лабораторное оборудование и будут проводиться высокотехнологичные исследования. Подобного медучреждения нет ни в одной из стран СНГ и Центральной Азии. Благодаря Даниалу Ахметову наши врачи получили возможность обучаться и повышать квалификацию в лучших клиниках мира, осваивать ультрасложные методы лечения и операций, работать на оборудовании последнего поколения.

В сфере образования в регионе открыты центры компетенций, которые работают совместно с крупными предприятиями и позволяют студентам колледжей без отрыва от теории заниматься конкретно практикой. После получения диплома молодым специалистам гарантировано трудоустройство. Активно идёт строительство школ, причём в сельской местности. И именно Даниал Ахметов предложил строить их по типовым проектам, что позволило значительно сэкономить бюджетные средства. И даже в самых отдалённых сельских населённых пунктах школы оборудованы кабинетами робототехники, лингафонными кабинетами, IT-станциями. Ещё один акцент делается на трехъязычное образование. И буквально в этом году стартовал пилотный проект «Гостевая семья», где школьники изучают казахский язык, погружаясь в языковую среду и живя в семьях в Катон-Карагайском районе.

При непосредственном участии Даниала Ахметова начато строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Этот проект жители ждали 70 лет. Мост имеет мультипликативный эффект, который даст новый толчок развитию туризма и экономики районов и области в целом, упростит логистику товарооборота.

Также продолжается газификация Зайсанского района, почти все сёла ВКО обеспечены качественной питьевой водой.

По инициативе Даниала Ахметова принята программа археологических исследований и идёт активная работа по возрождению истории края, аналогов которой нет в Казахстане. Благодаря ей регион громко заявил о себе в научном мире. Выставка «Золото великой степи» произвела фурор в музее Фитцуильяма в Кембридже и вошла в топ-5 самых значимых культурных событий планеты.

Действительно, на посту акима ВКО Даниал Ахметов показал себя высококлассным хозяйственником. В 2022 году он занял первую строчку в рейтинге акимов страны, а это означает, что его деятельность не осталась незамеченной ни для коллег, ни для соотечественников.

Ещё в годы СССР Даниал Ахметов был награждён престижным орденом «Знак Почёта». В годы независимости награждён орденами «Отан», «Барыс» двух степеней и медалями. Такие награды так просто не получают. Их действительно нужно заслужить. За неполные девять лет Восточный Казахстан стал не просто динамично развивающейся областью, а лидером по многим ключевым индикаторам. Регион демонстрирует стабильный и устойчивый рост по всем показателям, а бренды Востока известны далеко за его пределами.

Мария Романова