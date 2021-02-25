Всё идёт по плану

В роддомах Восточно-Казахстанской области появится возможность выхаживать детей весом от 500 граммов.

Об этом сообщил глава региона Даниал Ахметов в ходе отчётной встречи с Общественным советом Восточно-Казахстанской области.

Отметим, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, итоги за 2020 год свидетельствуют о положительной динамике социально-экономического развития региона. К примеру, объём промышленного производства вырос на 101,5 процента, сельского хозяйства – на 102,6 процента. В эксплуатацию введено более 520 тысяч квадратных метров жилья.

Также Восточно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции по производству молока, семян подсолнечника, мёда и пантов, на втором месте – по производству мяса.

– Увеличился закуп молока у населения в восемь раз, – отметил глава региона Даниал Ахметов. – Загрузка мощностей перерабатывающих предприятий выросла с 29 до 87 процентов. На область приходится 66 процентов всего объёма выращиваемого подсолнечника. В наших силах – увеличить посевы масличных с 23 до 40 процентов. Сегодня в регионе реализуются три крупных проекта по переработке растительных масел, которые позволят увеличить объём переработки на 700 тысяч тонн маслосемян в год.

Основным приоритетом остаётся развитие здравоохранения. Так, в прошлом году в эту сферу инвестировано 37,3 миллиарда тенге. В планах на этот год – повысить качество медицинской помощи женщинам и новорождённым. Для этого запланирован перевод служб родовспоможения на І уровень для трёх сельских медучреждений, с І на ІІ уровень – для девяти районных и двух межрайонных больниц, что в свою очередь даст возможность принимать сложные роды и выхаживать детей весом от 1500 граммов на местах. Также в Усть-Каменогорске и Семее дооснастят оборудованием родильные дома ІІІ уровня. Это позволит выхаживать новорождённых весом от 500 граммов.

По словам Даниала Ахметова, работа будет проводиться в рамках реализации Комплексного плана развития бывших 13 районных центров. Кстати, стоит отметить, что в 2020 году в пяти приграничных районах построили два плавательных бассейна и спортивный модуль, ввели в эксплуатацию 17 двухквартирных домов и отремонтировали более 270 километров дорог. К населённым пунктам Тарбагатайского, Курчумского и Урджарского районов подведены сети водоснабжения, а в 18 – установлены блочно-модульные станции.

Добавим, что в этом году планируется открыть движение по трассе Алматы – Усть-Каменогорск на участке 200 километров по автомобильной дороге Калбатау – Майкапчагай. В 2022 году дорогу полностью введут в эксплуатацию.

Александра Исаева

Фото из открытых источников