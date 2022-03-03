Обсудить проблемы, найти решения

В регионе проходят традиционные отчётные встречи акимов всех уровней с населением.

Глава региона Даниал Ахметов и аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказали о главных итогах минувшего года и перспективах развития.

Встречи, проходящие в рамках реализации концепции «слышащего государства», помогают руководству наладить обратную связь с местными жителями для эффективного решения накопившихся проблем.

Озвучивая итоги прошедшего года, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отметил, что город успешно развивается, реализуются масштабные проекты, строится инфраструктура. При этом в центре внимания всегда остаются потребности населения.

НОВЫЙ ДОМ И ВСЁ, ЧТО В НЁМ

Особый акцент Жаксылык Омар сделал на вопросах обеспеченности горожан жильём. Ведь именно этот показатель является ключевым фактором развития экономики и качества жизни.

По его словам, активно ведётся строительство жилья в новых микрорайонах областного центра.

– На постоянном контроле находится реализация жилищных программ, обеспечение жильём социально уязвимых слоёв населения. В прошлом году в эксплуатацию введено 15 многоэтажных жилых домов, это свыше 1250 квартир. Собственное жильё получили 89 многодетных семей и 52 выпускника интернатных учреждений. По программе «Бақытты отбасы» обладателями жилищных сертификатов на сумму 1 млн тенге стали 80 семей. Фондом «Парыз» оказана помощь 11 семьям на 24 млн тенге, – сообщил Жаксылык Омар.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию свыше 265 тыс. квадратных метров жилья. Будут построены как многоквартирные дома, так и частные – в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток». За счёт государственных средств подводятся инженерные коммуникации к семи жилым районам Усть-Каменогорска.

Не остаётся без внимания и благоустройство дворовых территорий. В прошлом году привели в порядок и обустроили 27 дворов, столько же будет охвачено в этом. В фокусе внимания по-прежнему остаётся возведение детских площадок и футбольных кортов. Кардинальные изменения произошли не только в центре города, но и на его окраинах.

ВСЕ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Для обеспечения жителей качественной питьевой водой завершена реконструкция Октябрьского водозабора, благодаря чему более 50 тысяч человек получили доступ к чистой воде.

Не менее чувствительный для горожан вопрос – теплоснабжение. Согласно отчёту акима областного центра, в прошлом году капитально отремонтированы тепловые сети, охватывающие три отдалённые улицы, начат ремонт системы теплоснабжения в селе Меновное.

В прошлом году руководство города внимательно подошло и к аспекту освещённости улиц. На 492 улицах появилось свыше 12,8 тысячи современных светодиодных фонарей. В этом году будут установлены 600 светоточек и 18 км сетей уличного освещения.

Аким города отметил, что в ближайшие два года завершится работа по благоустройству пригородных микрорайонов Усть-Каменогорска. Так, в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» планируется проведение ремонта восьми улиц в селе Меновное и четырёх – в Ахмирово, а также устройство уличного освещения на этих территориях.

НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Вопросы социальной сферы также нашли отражение в докладе акима города. Так, в текущем году запланировано охватить адресной социальной помощью 3255 малообеспеченных граждан, обеспечить гарантированным социальным пакетом 1100 детей из малообеспеченных семей и трудоустроить 5200 человек.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства планируется обучить 217 безработных граждан. Размер государственных грантов на реализацию бизнес-идей увеличен до 400 МРП. По 1 млн 225 тыс. тенге смогут получить 174 человека, из которых 89 – молодые люди.

В Центре социального обслуживания населения «Ульба» будет проведён ремонт и закуплено новое оборудование для детей с особыми образовательными потребностями. Для этого из местного бюджета выделено порядка 197 млн тенге.

О мерах, принимаемых областными исполнительными органами и направленных на дальнейший рост экономики региона и повышение благосостояния граждан, рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он напомнил о трагических январских событиях.

– Участниками беспорядков, произошедших в начале этого года, стали наши земляки, – сказал глава региона. – Среди них немало безработных молодых людей, которые ещё не нашли себя. Для того чтобы помочь им с трудоустройством, дать правильное направление в жизни, достигнуто соглашение с ТОО «Казцинк», АО «УМЗ» и АО «УК ТМК», где готовы трудоустроить 2,5 тысячи человек.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ

В условиях продолжающейся пандемии актуальными остаются вопросы повышения эффективности системы здравоохранения. По озвученным данным, за последние пять лет по области в 2,5 раза вырос объём оказания высокотехнологичной медпомощи. На 35,6 млрд тенге закуплено более трёх тысяч единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам.

– В Усть-Каменогорске продолжается строительство Центра гематологии, уникальным ресурсом которого станет использование клеточных и генно-инженерных технологий. Планируется открытие двух поликлиник и нового корпуса лаборатории «Олимп». Вместе с тем мы видим недостатки в работе здравоохранения. Так, больше половины пациентов, экстренно госпитализированных, до помещения в стационар не находились на диспансерном учёте. Это значит, что медицинские учреждения не заинтересованы в улучшении качества обслуживания населения. Несвоевременное и нерезультативное обследование, некачественное оказание или неоказание медицинской помощи населению на амбулаторном этапе негативно сказывается на отношении людей к системе здравоохранения в целом, – подчеркнул аким ВКО.

Даниал Ахметов отметил успехи в сфере предпринимательства. В рамках Карты поддержки предпринимательства в регионе запущен завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС мощностью 200 тонн урана. Проект позволит увеличить объём экспорта на 120,8 млрд тенге. Готовая продукция завода в полном объёме будет экспортироваться в КНР.

Особое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности и стабилизации уровня инфляции.

– Для решения этой задачи мы приступили к строительству оптово-распределительного центра «Алтай», который позволит обеспечить доступ к торговле без посредников мелким и средним сельхозформированиям, – проинформировал глава региона. – Продолжит работу стабилизационный фонд с объёмом закупа шесть тысяч тонн плодоовощной продукции. Около трёх тысяч сельхозтоваропроизводителей, оптовых реализаторов и торговых представителей заключили меморандумы о применении минимальной, 10-процентной торговой надбавки.

ЛОГИКА ЛОГИСТИКИ

На улучшение транспортно-логистической инфраструктуры области в текущем году будет инвестировано 33,4 млрд тенге, из них 4 млрд тенге – на реконструкцию участков Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапшагай и средний ремонт дорог республиканского значения. На дороги областного, районного значения и улицы населённых пунктов выделено 29,4 млрд тенге.

По городу в прошлом году ремонтом было охвачено 29,6 км дорог. Выполнено обустройство правосторонних поворотов на 16 перекрёстках. В текущем году запланировано обустроить ещё 30 подобных поворотов.

Обновляются парки общественного транспорта Усть-Каменогорска и Семея. Для областного центра приобретено 18 новых автобусов. В этом году планируется приобрести ещё 40 автобусов и пять новых низкопольных трамваев высокого класса комфортности. На эти цели из бюджета области выделено 2 млрд тенге.

До 2025 года будет обновлено свыше 100 единиц транспорта, доля автобусов до семи лет эксплуатации составит 30 процентов. Как отметил глава региона, в инвестировании проектов задействованы не только бюджетные средства, но и государственно-частные инвестиции, а также ресурсы международных финансовых институтов.

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ

По словам акима области, наряду с хорошими темпами развития жилищного строительства в областном центре две теплоцентрали, работающие на максимуме своих возможностей, в ближайшие три года сформируют дефицит мощности теплоисточников центральной и левобережной частей города. Для решения вопроса, с учётом существующей и присоединяемой нагрузки, в 2023 году предусмотрена реконструкция котельной № 2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с установкой дополнительного котла мощностью 100 Гкал/ч. А также установка 16-го котла на ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» мощностью 240 Гкал/ч к 2025 году.

Даниал Ахметов отметил, в текущем году перед акимом города стоит ряд конкретных задач. Необходимо подготовить расчёты по дефициту тепловой энергии и предложения по модернизации тепловых сетей города с учётом его дальнейшего развития. В течение двух лет решить вопрос с нехваткой детских дошкольных учреждений. Обеспечить качественное строительство школы в микрорайоне «Нұрлы-Жол» на 600 мест и своевременную подготовку ПСД для строительства ещё четырёх школ.

В целях улучшения качества перевозки пассажиров к 2023 году аким области поручил довести долю подвижного состава, эксплуатируемого не более семи лет, до 50 процентов, принять меры по повышению регулярности движения автобусов на городских маршрутах. Также необходимо увеличить темпы ревакцинации населения Усть-Каменогорска от COVID-19.

После отчётной информации традиционно в формате «свободного микрофона» прозвучали вопросы и предложения. Встреча показала, что населению небезразлична судьба города. В целом люди остались довольны работой, проделанной исполнительными органами, однако впереди ещё много важных дел.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета