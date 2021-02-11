Итоги непростого года

Аким Семея Нурымбет Сактаганов провёл отчётную встречу перед населением. В режиме онлайн в мероприятии принял участие глава региона Даниал Ахметов.

Аким города рассказал о проделанной работе за прошлый год, подробно остановившись на показателях социально-экономического развития.

– Обеспечен рост промышленности на 22,8 %, в торговле – на 8,7 %, в агропромышленном комплексе – на 10,2 %, в части инвестиций в основной капитал – на 18,4 %, объём строительных работ возрос на 13,2 %, – сообщил Нурымбет Сактаганов.

Объём производства промышленной продукции в прошлом году составил 260,8 млрд тенге с ростом 122,8 %.

– Реализован проект «Строительство автоматизированного комплекса по переработке мультикультур (подсолнечник, рапс, соя)» ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP» стоимостью 6,5 млрд тенге и с созданием 230 рабочих мест, – отметил глава города.

По итогам 2020 года объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 10,2 %

и составил 40,4 миллиарда тенге. В том числе в животноводстве – на 3,0 % (21,2 млрд тенге) за счёт увеличения численности поголовья крупного рогатого скота на 11,2 %, мелкого рогатого скота – на 12,7 %, лошадей – на 18,3% и выплаты субсидий на 1,2 млрд тенге. В растениеводстве объём валовой продукции увеличился на 17,9 % (19 млрд тенге) за счёт увеличения посевной площади на 4,9%, увеличения площади по методу капельного орошения на 268 га и обновления техники на 4,1 %.

В следующем году планируется освоить 500 га орошаемых земель и увеличить посевную площадь на 5,7 %, увеличить производство яйца ТОО «Semey Qus» до 12 млн шт. в год и возобновить деятельность МТФ КХ «Қалиханұлы» на 200 голов.

Одним из больных для города вопросов уже не первый год остаётся состояние дорог. В своём отчёте Нурымбет Сактаганов отметил, что в прошлом году в Семее было отремонтировано 50 км автомобильных дорог на 3,7 млрд тенге. Также проведён средний ремонт 46 км автодороги Семей – Кайнар на сумму 1,6 млрд тенге. Завершена реконструкция автодороги от ул. Джангельдина до дороги Омск – Майкапшагай общей протяжённостью 2,7 км на 1,6 млрд тенге. В этом году планируется завершение строительства внутриквартальных проездов в жилом районе Карагайлы; получение госэкспертизы на ПСД по реконструкции автогужевого моста и ТЭО на строительство автомобильной дороги «Обход города Семей», внедрение системы фотовидеофиксации и видеоаналитики «Сергек» в рамках ГЧП.

Аким города рассказал и о благоустройстве Семея. В отчётном году на эти цели было направлено более 4 млрд тенге.

В рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы проведены работы по реконструкции площади им. Абая, научно-реставрационные работы в театре им. Абая, проведён текущий ремонт в зданиях музея и библиотеки им. Абая. За счёт вклада регионов Казахстана проведено благоустройство пешеходной зоны «Абай жолы», территории новой мечети и семи дворовых территорий. Получено заключение госэкспертизы по укреплению берега реки Иртыш острова Бейбітшілік, районов Смычка, Затон и Мирный.

– Одной из основных проблем является качество теплоснабжения города. В настоящее время разработан план мероприятий, который позволит безаварийно завершить отопительный сезон. Выделены необходимые средства из местного бюджета, – акцентировал Даниал Ахметов.

В рамках Пятилетнего плана предполагается строительство средней школы на 1200 мест в п. Восточный и на 300 мест – в Степном. Также планируется строительство четырёх детских садов на 1240 мест в посёлках Бобровка, Восточный и Карагайлы.

Аким области особо подчеркнул, что в ближайшие годы для детей, пострадавших вследствие испытаний на территории Семипалатинского ядерного полигона, будет создан реабилитационный центр на 150 койко-мест.

На встрече также были затронуты вопросы развития предпринимательства, трудоустройства, развития городской инфраструктуры и многое другое. Подробнее о том, как будет развиваться Семей в ближайшие пять лет, читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Флора Левина

Фото из архива редакции

Семей