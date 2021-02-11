Отчетная встречаОфициально

Итоги непростого года

11.02.2021
24

Аким Семея Нурымбет Сактаганов провёл отчётную встречу перед населением. В режиме онлайн в мероприятии принял участие глава региона Даниал Ахметов. 

Аким города рассказал о проделанной работе за прошлый год, подробно остановившись на показателях социально-экономического развития. 

– Обеспечен рост промышленности на 22,8 %, в торговле – на 8,7 %, в агропромышленном комплексе – на 10,2 %, в части инвестиций в основной капитал – на 18,4 %, объём строительных работ возрос на 13,2 %, – сообщил Нурымбет Сактаганов. 

Объём производства промышленной продукции в прошлом году составил 260,8 млрд тенге с ростом 122,8 %. 

– Реализован проект «Строительство автоматизированного комплекса по переработке мультикультур (подсолнечник, рапс, соя)» ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP» стоимостью 6,5 млрд тенге и с созданием 230 рабочих мест, – отметил глава города. 

По итогам 2020 года объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 10,2 %
и составил 40,4 миллиарда тенге. В том числе в животноводстве – на 3,0 % (21,2 млрд тенге) за счёт увеличения численности поголовья крупного рогатого скота на 11,2 %, мелкого рогатого скота – на 12,7 %, лошадей – на 18,3% и выплаты субсидий на 1,2 млрд тенге. В растениеводстве объём валовой продукции увеличился на 17,9 % (19 млрд тенге) за счёт увеличения посевной площади на 4,9%, увеличения площади по методу капельного орошения на 268 га и обновления техники на 4,1 %. 

В следующем году планируется освоить 500 га орошаемых земель и увеличить посевную площадь на 5,7 %, увеличить производство яйца ТОО «Semey Qus» до 12 млн шт. в год и возобновить деятельность МТФ КХ «Қалиханұлы» на 200 голов. 

Одним из больных для города вопросов уже не первый год остаётся состояние дорог. В своём отчёте Нурымбет Сактаганов отметил, что в прошлом году в Семее было отремонтировано 50 км автомобильных дорог на 3,7 млрд тенге. Также проведён средний ремонт 46 км автодороги Семей – Кайнар на сумму 1,6 млрд тенге. Завершена реконструкция автодороги от ул. Джангельдина до дороги Омск – Майкапшагай общей протяжённостью 2,7 км на 1,6 млрд тенге. В этом году планируется завершение строительства внутриквартальных проездов в жилом районе Карагайлы; получение госэкспертизы на ПСД по реконструкции автогужевого моста и ТЭО на строительство автомобильной дороги «Обход города Семей», внедрение системы фотовидеофиксации и видеоаналитики «Сергек» в рамках ГЧП. 

Аким города рассказал и о благоустройстве Семея. В отчётном году на эти цели было направлено более 4 млрд  тенге. 

В рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы проведены работы по реконструкции площади им. Абая, научно-реставрационные работы в театре им. Абая, проведён текущий ремонт в зданиях музея и библиотеки им. Абая. За счёт вклада регионов Казахстана проведено благоустройство пешеходной зоны «Абай жолы», территории новой мечети и семи дворовых территорий. Получено заключение госэкспертизы по укреплению берега реки Иртыш острова Бейбітшілік, районов Смычка, Затон и Мирный. 

– Одной из основных проблем является качество теплоснабжения города. В настоящее время разработан план мероприятий, который позволит безаварийно завершить отопительный сезон. Выделены необходимые средства из местного бюджета, – акцентировал Даниал Ахметов. 

В рамках Пятилетнего плана предполагается строительство средней школы на 1200 мест в п. Восточный и на 300 мест – в Степном. Также планируется строительство четырёх детских садов на 1240 мест в посёлках Бобровка, Восточный и Карагайлы. 

Аким области особо подчеркнул, что в ближайшие годы для детей, пострадавших вследствие испытаний на территории Семипалатинского ядерного полигона, будет создан реабилитационный центр на 150 койко-мест. 

На встрече также были затронуты вопросы развития предпринимательства, трудоустройства, развития городской инфраструктуры и многое другое. Подробнее о том, как будет развиваться Семей в ближайшие пять лет, читайте в следующем номере «Рудного Алтая». 

Флора Левина 

Фото из архива редакции 

Семей 

11.02.2021
24

Еще новости

Никто не останется без внимания 

11.02.2021

Впереди задач немало

11.02.2021

Конструктивный диалог

09.02.2021

Библиотеки перестроят работу

07.02.2021
Back to top button