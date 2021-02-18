Итоги подведены

О развитии сельского хозяйства, жилищного строительства и сферы ЖКХ в ходе отчётной встречи рассказал аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров.

Подводя итоги социально-экономического развития за 2020 год, глава района отдельно остановился на каждой отрасли и отметил произошедшие положительные изменения.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 543 крестьянских хозяйства и 3257 личных подсобных хозяйств. Согласно данным за прошлый год, по программе породного преобразования КРС 17 тысяч голов маточного поголовья обеспечены племенными быками.

Для повышения генетического потенциала крупного рогатого скота 118 крестьянских хозяйств района закупили 283 головы племенных быков мясного направления. В рамках программы развития отгонного животноводства и обводнения пастбищных угодий в 2020 году выкопано 32 скважинных колодца. Всё это говорит о хороших результатах района в сфере животноводства.

– Крестьянские хозяйства района участвуют в ежегодных сельскохозяйственных ярмарках в Усть-Каменогорске, Семее и Нур-Султане. В прошлом году на шести ярмарках реализовано около 58 тонн мясной продукции по сниженным ценам, – сказал Жаркынбек Байсабыров.

Также в ходе отчётной встречи подведены итоги проделанной работы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» по поручению главы региона Даниала

Ахметова завершено строительство 16 двухквартирных домов. Всего в прошлом году в Абайском районе жильём обеспечены 47 многодетных и малообеспеченных семей.

– С момента реализации программы «С дипломом – в село» 16 специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья. Кроме того, трём специалистам предоставлено служебное жильё, – сообщил Жаркынбек Байсабыров.

Среди положительных перемен в жизни жителей района можно назвать ремонт в селе Караул районного Дома культуры, детско-юношеской спортивной школы, хоккейных площадок.

Вместе с тем большая работа проведена в рамках программы «Дорожная карта занятости», реализовано 29 проектов. В том числе отремонтировано 14 улиц, установлено освещение на пяти улицах. Проведён текущий ремонт водопроводных сетей в сёлах Каскабулак и Архат, благоустроена придомовая территория 27-квартирного многоэтажного дома в селе Караул, уложена брусчатка, построена детская игровая площадка.

Благоустроена улица Кунанбая, на ней установлены подвесные светильники. В парке «Площадь Абая» появилась арка со светодиодной подсветкой.

– При поддержке акима области Даниала Ахметова в селе Караул открыт новый парк имени Абая. В нём предусмотрены места для проведения культурных мероприятий, детская игровая площадка, прогулочные и велосипедные дорожки и многое другое, – подчеркнул глава района. – Также преобразился мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» в Жидебае. Пешеходную дорожку вымостили гранитом, высадили около 200 елей, над амфитеатром возвели купол и установили освещение.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в честь 175-летия великого поэта Абая Кунанбайулы на его родине реализовано 19 проектов по реконструкции исторических объектов, строительству новых сооружений. Аким Абайского района подробно остановился на каждом из них.

В завершение онлайн-встречи с населением глава района озвучил планы на 2021 год. Все желающие смогли задать свои вопросы.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района