Никто не останется без внимания 

О принятых мерах по защите уязвимых категорий населения Шемонаихинского района рассказал аким района Григорий Акулов во время отчётной встречи.

В рамках акции «Біз біргеміз» 740 жителей района получили материальную помощь в размере 50 тысяч тенге. Более 48 млн тенге было выделено на приобретение продуктово-бытовых наборов, которые получили более двух тысяч человек. Почти девяти тысячам шемонаихинцев выплатили социальную помощь в размере 42 500 тенге.

В течение прошлого года семь многодетных семей, проживающих в Шемонаихинском районе, отпраздновали новоселье. Адресную социальную помощь на 59 млн тенге получили 192 человека.

Как отметил Григорий Акулов, для обеспечения занятости населения района постоянно принимаются меры в рамках государственных программ. Так, в прошлом году 446 человек были трудо—

устроены на постоянные рабочие места, 86 жителей района обучились на краткосрочных профессиональных курсах по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, 92 человека трудоустроены на социальные рабочие места, 49 человек направили на молодёжную практику. По линии технического и профессионального образования завершили обучение 42 человека, из них 34 было трудоустроено. Полсотни жителей Шемонаихинского района благодаря обучению по направлению «Бастау бизнес» получили гранты на открытие бизнеса или расширение действующего.

В этом году в районе продолжится реализация государственных программ по обеспечению продуктивной занятости населения. Особое внимание власти уделят трудоустройству граждан из числа получателей адресной социальной помощи. Также продолжится обеспечение жильём многодетных семей и работников сферы здравоохранения.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Шемонаихинский район