Всё для комфортной жизни

В Усть-Каменогорске продолжаются масштабные работы по благоустройству отдаленных районов города.

В 23-м микрорайоне Усть-Каменогорска в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в этом году подрядчик ТОО «Дороги Востока» проведет работы по укладке асфальта на четырех улицах: Молодова, Журбы, Дробышева и Кокорина. Общая длина двухполосных дорог, которые прежде были грунтовыми, составит порядка 3300 метров.

– Нижний слой уже полностью готов, завершаем укладку верхнего слоя – щебеночно-мастичного, он готов на 60 процентов, – рассказывает мастер участка Жалгас Картаев. – Общая толщина асфальта в двух слоях – девять сантиметров. Работы ведем уже полтора месяца, планируем до конца июля полностью завершить этот

объект.

На участке трудится отдельная бригада из 15 человек, используется тринадцать единиц техники: 10 камазов, один асфальтоукладчик и два катка. Как сообщил мастер участка, особых трудностей при прокладке новой дороги не было, хотя в некоторых местах пришлось ее выравнивать и поднимать. Помимо этого, обустроено еще четыре остановочных кармана.

– Мы рады положительным переменам. Прежняя трасса была плохой, в межсезонье регулярно буксовали автомобили, а зимой ее переметало снегом, – говорит житель улицы Дробышева, пенсионер Владимир Купцов. – К тому же теперь здесь пролегает автобусный маршрут, не нужно больше далеко ходить на остановку.

Отметим, что прежняя дорога в 23 микрорайоне была узкой, теперь ее расширили, организовали двустороннее движение.

– Я живу здесь 20 лет, от грунтовой дороги было много пыли и грязи, – говорит житель 23 микрорайона Камали Кабдуакитов. – Теперь ее заасфальтировали, расширили. Этому рады не только автомобилисты, но и пешеходы.

Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в 23 микрорайоне, а также в поселке Ульбинский, Старой Согре, районе Алматинской трассы и Самарского шоссе (путепровод) и на Аблакетке установят около тысячи светодиодных светильников.

– В 23 микрорайоне определены места под опоры освещения, частично их уже установили, – рассказали сотрудники компании-подрядчика ТОО «ГОРСВЕТ LTD». – Запланировано установить около ста новых светоточек, работы выполнены на треть. На старые деревянные опоры мы их не размещаем, меняем на новые железобетонные, которые более долговечны.

Новые опоры появятся на улицах Молодова, Журбы, Дробышева и Кокорина. Работы по благоустройству планируют завершить до конца августа.

Благодаря реализации Дорожной карты занятости-2020 проект по обустройству уличного освещения в отдаленных районах стал более масштабным, позволив увеличить объем работ и охватить больше проблемных в этом плане

участков.

– Там, где необходимо, проводится установка новых опор, в других случаях, чтобы избежать нагромождения, используется совместный подвес на уже имеющуюся линию АО «ВК РЭК», – пояснили представители отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

Все работы по установке современного уличного освещения в 23 микрорайоне Усть-Каменогорска завершатся этим летом. После этого компания «ГОРСВЕТ LTD» будет осуществлять техническое обслуживание линий. Если что-то выйдет из строя, специалисты проведут ремонт или замену светильников. У компании-подрядчика есть дежурные бригады и диспетчер, которые оперативно реагируют на подобные заявки. Также для своевременного устранения неполадок будут проводиться плановые объезды.

Остается добавить, по условиям проекта «Дорожная карта занятости-2020» предусмотрено оказание содействия гражданам в трудоустройстве. Так, в рамках реализации проектов по освещению территории создано 11, а по обустройству дорог – 12 новых рабочих мест.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук