Всё для будущих чемпионов 

В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» во Дворце творчества детей и молодёжи Семея идет капитальный ремонт плавательного бассейна.

Заменили также кровлю здания и систему вентиляции. На ремонтные работы выделено 237 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «ДОРРЕМСЛУЖБА-2».

– Дворец творчества детей и молодёжи открылся в 1992 году, и с тех пор капитального ремонта здесь ни разу не проводилось, – говорит директор учреждения Канат Шабатов. – За долгие годы всё устарело, с потолка и стен отваливалась штукатурка. Теперь здесь проведены работы по ремонту крыши, усилению стен, замене вентиляции. Осталось завершить кафельные работы у бассейна. В течение учебного года здесь занимаются около 600 детей. Если ребята показывают хорошие достижения, их принимают в школы спортивного мастерства. Завершения ремонтных работ все ждут с нетерпением.