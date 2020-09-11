Вспыхнул   как спичка 

Пожары

В Усть-Каменогорске  1 сентября на ходу загорелся автомобиль. Вспыхнул   как спичка 

На проспекте Шакарима во время движения произошло возгорание машины марки Toyota Corolla. Её потушили на обочине, пострадавших нет. По причине автопожара отрабатывается версия:  неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. 

Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, большая часть возгораний автомобильного транспорта происходит по вине владельцев. 

– Автомобили горят быстро. Некоторые модели сгорают до шин всего за несколько минут, – прокомментировали в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска. – Оправившись от шока и истерики, автовладельцы потом мучительно ищут ответ на вопрос: «Почему моя машина сгорела?» Как показывает статистика, многие владельцы загоревшихся и сгоревших автомобилей вспоминают, что перед этим посещали автосервисы или пытались самостоятельно проводить какие-то ремонтные работы, не соблюдая технику безопасности.

Татьяна Кравченко  

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