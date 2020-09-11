Вспыхнул   как спичка 

В Усть-Каменогорске 1 сентября на ходу загорелся автомобиль.

На проспекте Шакарима во время движения произошло возгорание машины марки Toyota Corolla. Её потушили на обочине, пострадавших нет. По причине автопожара отрабатывается версия: неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, большая часть возгораний автомобильного транспорта происходит по вине владельцев.

– Автомобили горят быстро. Некоторые модели сгорают до шин всего за несколько минут, – прокомментировали в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска. – Оправившись от шока и истерики, автовладельцы потом мучительно ищут ответ на вопрос: «Почему моя машина сгорела?» Как показывает статистика, многие владельцы загоревшихся и сгоревших автомобилей вспоминают, что перед этим посещали автосервисы или пытались самостоятельно проводить какие-то ремонтные работы, не соблюдая технику безопасности.

Татьяна Кравченко