Все побежали, и я побежал

Усть-Каменогорск вновь собрал профессиональных легкоатлетов и просто любителей бега со всего Казахстана на «Altay Half Marathon» – он состоялся впервые после почти четырёхлетнего перерыва.

Около трёхсот спортсменов в возрасте от восьми до 84 лет собрались на набережной, чтобы пробежать или пройти каждый свою дистанцию (полумарафон – 21.0975 км, забег – 9 км, скандинавская ходьба – 6 км и дистанция для детей – полтора километра) по официально сертифицированной трассе.

– В рамках этого полумарафона среди любителей также прошёл чемпионат Республики Казахстан по полумарафону. После довольно долгой паузы «Altay Half Marathon» собрал большое количество участников. В программе мероприятий есть также детский забег и скандинавская ходьба, – рассказал перед началом соревнований председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

До начала полумарафона все спортсмены собрались на стартовой площадке и выполнили общую разминку под музыку, как говорится, и мышцы разогреть, и настроение поднять. Да и погода в этот день не подвела, согревая участников старта тёплыми солнечными лучами. И на этой позитивной ноте первыми на свою дистанцию вышли дети. Их забег составил всего полтора километра, но для юных спортсменов – и это довольно большая нагрузка.

Победители в данной дисциплине определились уже в первые пять минут после старта. Среди мальчиков первым стал Артём Фирсов, он добежал до финиша за четыре минуты 48 секунд. С отставанием всего в три секунды финишную линию пересёк Александр Фирсов, третьим финишировал Кирилл Маслов с результатом четыре минуты 54 секунды.

Среди девочек лидировала Алёна Переверзева, достигнув финиша за пять минут 34 секунды, четырьмя секундами позже добежала Мирослава Агапитова, и замкнула тройку лидеров Эвелина Рябкова с результатом пять минут 59 секунд.

– Это не первый забег, в котором я принимаю участие. В прошлом году бегала на Oskemen Cross Fest 2022 и тоже заняла первое место. Сегодня было немного сложнее, дистанция чуть больше, но я чувствую себя отлично и рада результату, – говорит 13-летняя победительница Алёна Переверзева.

Алёна – профессиональная спортсменка, занимается зимними видами спорта.

Не менее увлекательно прошли соревнования по скандинавской ходьбе, принять участие в этой дисциплине приехали гости из Семея и Экибастуза. Самому старшему «нордику», как себя называют спортсмены, Абилхаиру Иманбекову из Усть-Каменогорска 77 лет. К слову, он пришёл третьим на своей дистанции с результатом 51 минута 44 секунды. Среди женщин самой старшей участницей состязаний по скандинавской ходьбе стала 84-летняя Нина Бурнышева из Семея.

Чуть раньше нордиков финишировали атлеты, вышедшие на дистанцию девять километров. В возрастной категории 18–24 года как среди мужчин, так и среди женщин призовые места достались устькаменогорцам, в других же возрастах в основном лидировали спортсмены из Павлодарской области, области Абай и Талдыкоргана.

В основном полумарафоне на 21 километр в категории «абсолют», возраст 18–100 лет, победителями стали спортсмены из Жетысуской области Мадияр Ормангали и Сания Кудайберген.

Целью «Altay Half Marathon» является популяризация массовых видов спорта, и полумарафон в очередной раз справился со своей миссией, ведь в этот воскресный день на беговой трассе присутствовали не только спортсмены, но и зрители, простые горожане, которые проходили мимо, гуляли вдоль Иртыша или специально пришли посмотреть на соревнования. И если хоть один из них решит взять в руки палки для скандинавской ходьбы или выйти на утреннюю пробежку, то это уже маленькая, но победа массового спорта.

Аяужан Утеулинова