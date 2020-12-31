Время сюрпризов 

В Абайском районе вручили новогодние подарки от имени Президента РК и акима области.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке с соблюдением санитарных требований. Подарки от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями и ребята, добившиеся успехов в учёбе.

Юным жителям района вручили сертификаты на получение ноутбуков, книги «Мәңгілік тұлға – ұлы Абай», поздравительные открытки и сладости.

Кроме того, аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров поздравил детей с праздником, пожелал им светлого будущего и подарил каждому по спортивному костюму.

– Особое внимание в районе уделяется защите прав и интересов детей, а также их поддержке, – отметил ЖаркынбекБайсабыров.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район