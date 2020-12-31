Вести из районов

Время сюрпризов 

31.12.2020
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В Абайском районе вручили новогодние подарки от имени Президента РК и акима области.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке с соблюдением санитарных требований. Подарки от имени  Главы государства Касым-Жомарта Токаева и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями и ребята, добившиеся успехов в учёбе. 

Юным жителям района вручили сертификаты на получение ноутбуков, книги «Мәңгілік тұлға – ұлы Абай», поздравительные открытки и сладости. 

Кроме того, аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров поздравил детей с праздником, пожелал им светлого будущего и подарил каждому по спортивному костюму. 

– Особое внимание в районе уделяется защите прав и интересов детей, а также их поддержке, – отметил ЖаркынбекБайсабыров.

Гульжан Естаева 

Фото ОВП Абайского района

Абайский район 

31.12.2020
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