Время сюрпризов
В Абайском районе вручили новогодние подарки от имени Президента РК и акима области.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке с соблюдением санитарных требований. Подарки от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями и ребята, добившиеся успехов в учёбе.
Юным жителям района вручили сертификаты на получение ноутбуков, книги «Мәңгілік тұлға – ұлы Абай», поздравительные открытки и сладости.
Кроме того, аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров поздравил детей с праздником, пожелал им светлого будущего и подарил каждому по спортивному костюму.
– Особое внимание в районе уделяется защите прав и интересов детей, а также их поддержке, – отметил ЖаркынбекБайсабыров.
Гульжан Естаева
Фото ОВП Абайского района
Абайский район