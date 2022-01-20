Время расслабляться ещё не пришло

Вот уже несколько дней Восточно-Казахстанская область находится в «красной» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, а школьников, кроме выпускников, отправили учиться дистанционно. Вирус наступает и продолжает мутировать.

Со дня на день медики прогнозируют появление в области штамма «омикрон». Хотя нет никакой гарантии, что этот вирус уже не «гуляет» по улицам наших городов и районов. Самое главное, что именно этот штамм больше всего опасен для детей и подростков. Его заразность специалисты оценивают на 70 % выше, чем у «дельта»-штамма.

По словам главного инфекциониста ВКО, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет г. Семей», кандидата медицинских наук Имдата Эфендиева, исследования показывают, что «омикрон» поражает детей в возрасте от 5 до 10 лет. Впрочем, зафиксировано достаточное количество случаев заражения детей более младшего и, наоборот, более старшего возраста.

– «Омикрон» непросто определить, поскольку в чистом виде этот вирус очень редко наблюдается. Чаще всего он попадает в организм человека в совокупности с другими видами вирусов, осложняя тем самым состояние здоровья больного. Клиника проявления коронавирусной инфекции у детей очень схожа с ОРВИ. Это повышение температуры до 38-39 градусов и все признаки интоксикации организма: вялость, кашель, насморк. Также может наблюдаться поражение верхних дыхательных путей в виде ларингита. В более тяжёлых случаях инфекция спускается в нижние дыхательные пути, у детей поражаются лёгкие, – поделился наблюдениями Имдат Эфендиев.

По словам главного инфекциониста области, в настоящее время на территории ВКО среди детей и подростков практически каждый день регистрируются случаи заражения гриппом, парагриппом, аденовирусом, РС-инфекцией, hBoV-инфекцией и другими штаммами вируса, которые прекрасно сочетаются с COVID-19 и не дают врачам чёткой клиники заболевания. Например, при СОVID-19 в сочетании РС-инфекцией наблюдается одышка, то есть происходит поражение нижних дыхательных путей; если с парагриппом, то проявляются симптомы ларингита и так далее.

Именно из-за неясной картины протекания болезни детей, поступающих с симптомами ОРВИ в детские больницы и стационары, сначала в обязательном порядке помещают в специальные палаты-фильтры, где проводят ПЦР-исследование, по результатам которого пациента либо направляют в общую палату, либо, если тест дал положительный результат, в специальное ковидное отделение, которое работает в Семее на базе инфекционной больницы. Причём лечение там получают как взрослые, так и дети.

По состоянию на 19 января в ковидном отделении инфекционной больницы Семея на лечении находились 13 детей и подростков. Отметим, что рост заболеваемости изо дня в день увеличивается. Если во время пребывания ВКО в «зелёной» зоне стационары регистрировали по одному-два случая заражений среди детей, то сегодня этот показатель вырос до 5-6 в сутки.

При отрицательном результате ПЦР-теста дети с ОРВИ и пневмонией получают лечение в клинике «Венера» (от 28 дней до 3 лет) и городской больнице №2 (от 3 лет и старше).

– В большинстве случаев течение болезни у детей, заболевших ковидной инфекцией, протекает в лёгкой и средней форме. Замечено, чем младше ребенок, тем легче он переносит инфекцию. А вот подростки в возрасте от 10 лет и старше чаще подвержены более тяжёлой форме протекания болезни. Происходит это, как правило, за счёт интоксикационных синдромов, – отметил Имдат Эфендиев.

Были зафиксированы единичные случаи тяжёлой формы КВИ именно среди подростков, когда у ребят наблюдалось поражение лёгких до 50 и даже 75 %. К счастью, благодаря слаженной работе специалистов на территории Восточного Казахстана не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода при коронавирусной инфекции среди детей и подростков.

Как отметил главный инфекционист области, каждый тяжёлый случай заболевания КВИ тщательно рассматривается на ежедневных заседаниях мультидисциплинарной комиссии, которые проходят в режиме онлайн. В её составе не только инфекционисты, но и такие узкие специалисты, как кардиолог, уролог и другие. Каждый из них даёт свои рекомендации лечащему врачу.

– Опасно, что COVID-19 может поражать не только лёгкие. Мы регистрировали случаи, когда к нам поступали дети с поражениями желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердца и даже центральной нервной системы. Их доставляла скорая помощь с симптомами расстройства желудка, острой почечной недостаточности, судорогами, тахикардией и расширением границ сердца. И только при обследовании, делая ПЦР-диагностику, мы выявляли у этих пациентов КВИ. Поэтому так важно работать в тесном тандеме с самыми разными специалистами, чтобы вовремя установить точный диагноз и, соответственно, провести эффективное лечение, – поделился Имдат Мусаевич.

И всё же не так опасен сам ковид, как его последствия. По словам Имдата Эфендиева, у детей в период от двух недель до шести месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции может развиться так называемый системный воспалительный синдром. Он проявляется повышением температуры тела, увеличением лимфатических узлов, воспалением в крови, повышаются показатели СОЭ, появляется сыпь на теле, растёт лейкоцитоз. Всё это может привести к тромбообразованию и аневризме сердца, а в конечном итоге – к летальному исходу. И такие случаи в Казахстане уже регистрировались. Поэтому так важно вовремя выявить инфекцию, провести эффективное лечение и пройти постковидный период под наблюдением врачей.

При этом самолечением, тем более детей, заниматься ни в коем случае нельзя. Лучше перестраховаться. При повышении температуры тела, появлении насморка, кашля и других тревожных симптомов, сходных с ОРВИ, лучше всего вызвать врача или мобильную бригаду, которые проведут первичный осмотр больного и решат, следует его госпитализировать или можно обойтись амбулаторным лечением. До прихода врача Имдат Эфендиев рекомендует родителям организовать для ребёнка тщательный уход. Если у него холодные руки и ноги, надо его укутать, если горит, наоборот, раздеть. Давать обильное тёплое питьё, перейти на щадящую диету, исключив острую пищу. Если нет аллергии на цитрусовые, можно покормить фруктами, увеличить количество витаминов в рационе.

– Ни в коем случае не подключайте антибиотики без назначения врача! Также не стоит увлекаться каплями и спреями от насморка. Детям до 5 лет они вообще воспрещены. Нос нужно очистить тёплой водой, закапать физраствор. При высокой температуре можно дать детский парацетамол по возрасту или ибуфен из расчёта 5-10 мл на 1 кг веса ребёнка, – порекомендовал Имдат Мусаевич.

Анализируя ситуацию в области и Казахстане в целом и следя за событиями в мире, Имдат Эфендиев уверен, что пандемия коронавирусной инфекции обязательно пойдёт на спад. Но только в том случае, если человечество наработает коллективный иммунитет. Именно так происходит с вспышками гриппа. Когда заболеваемость достигает пика, вирус сам собой уходит на убыль.

Но для того, чтобы выработать этот коллективный иммунитет, необходимо либо всем переболеть ковидом, либо пройти вакцинацию, что, конечно, предпочтительнее. Поскольку течение болезни после прививки протекает гораздо легче и минимален риск летального исхода. Именно для того, чтобы максимально защитить наших детей, и было принято решение о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, которые переносят КВИ практически так же тяжело, как и взрослое население.

В Казахстане подростков прививают вакциной производства США, наиболее мягко действующей на организм, потому как в ней нет живого вируса. Однако иммунитет выработать организму она помогает.

Не секрет, что многие родители опасаются делать своим детям прививки из-за боязни повредить растущему организму в пубертатный период. Врач развеял этот миф.

– Скажу больше, если картина заболеваемости в мире останется прежней, то мы будем вынуждены вакцинировать не только подростков, но и детей от трёх лет. А в наиболее пиковой ситуации нужно будет проводить вакцинацию даже среди детей до трёх лет. Вопрос стоит о жизни и смерти, о выживаемости человечества, поэтому у нас, по большому счёту, выбора нет, кроме как проведения массовой вакцинации населения. И в некоторых странах мира уже начали этот процесс, делая прививки детям от трёх лет и старше, а период ревакцинации для взрослых сокращая от шести до трёх месяцев. Вакцину совершенствуют, основываясь на исследованиях и наблюдениях, и я искренне верю, что очень скоро ковид исчезнет из нашей жизни. Ведь сумело человечество побороть такую опасную инфекцию, как полиомиелит. Для этого сегодня достаточно прививки в виде нескольких капель, – особо подчеркнул Имдат Эфендиев.

По его словам, время расслабляться ещё не пришло. Наоборот, инфекционисты Восточного Казахстана уже в конце января – начале февраля ждут начала второй волны заболеваемости гриппом среди детей и взрослых, что неизбежно приведёт к снижению иммунитета у людей. А это грозит не только заражением ковидом, но и другими, не менее опасными инфекциями. Например, менингококковой, опасной не только для детей, но и для взрослых.

Екатерина Гуляева

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