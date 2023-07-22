Восточные ворота региона

Раскрытие экономического потенциала Зайсанского района, повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, решение социальных проблем стало темой живого и конкретного диалога акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева на встрече с местными жителями.

По мнению главы региона, не нужно сравнивать Зайсан ни с одним другим городом страны, поскольку он является колоритным, самодостаточным и имеющим своё лицо, узнаваемый образ. Справедливо будет назвать его торговыми воротами ВКО, через который пролегает стратегический маршрут в КНР и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ермек Кошербаев отметил, что Зайсанский район является одним из первых, который он посещает после назначения на должность. Приграничные территории по поручению Главы государства находятся под пристальным вниманием местных органов власти, поскольку играют ключевую роль в развитии экономики, иных сфер жизни. Поэтому общение с населением Зайсанского района прошло в несколько необычном, живом формате, что называется, без галстуков.

– Мы только что посетили районную больницу, где нас ожидали хорошие новости, – отметил глава региона. – В момент нашего посещения родились две девочки и один мальчик, что является добрым знаком. Дети – это будущее общества, об их здоровье, как и самочувствии взрослых, мы должны заботиться всегда. В больницу при помощи сенаторов Парламента РК от ВКО приобретён новейший томограф, который после комплектования вступит в строй.

Рассказом о задачах в сферах медицины, образования Ермек Кошербаев предвосхитил многие вопросы, что тут же поступили со стороны зайсанцев. Да и программа рабочей поездки акима ВКО была организована так, что охватила все точки экономики, социальной сферы района.

К примеру, ветераны поставили вопрос о газификации, снабжении углём. Также актуальной остаётся необходимость срочного капремонта плотины на водохранилище Уйдене, использования потенциала орошаемых земель. Аграрии предлагают активнее использовать методы капельного экономного полива.

– В наших планах не только посещение Уйдене, но и плотины на горной реке Кандысу в соседнем Тарбагатайском районе, – сообщил аким области. – Проблемы на обоих объектах схожие, для их решения будем работать как на местах, так и с профильными министерствами.

К вопросу о важности автодороги Омск–Майкапчай любые комментарии излишни. По мнению главы региона, это стратегический коридор для грузов, товаров, пассажиров, а также туристов внутренних и зарубежных. Ветераны затронули тему открытия авиарейсов до Алматы, Астаны, капремонта аэропорта. Зайсан в ВКО имеет свою воздушную гавань, а это тоже преимущество из разряда стратегических, потому есть планы сделать ПСД, добиться финансирования и обновить этот объект.

Многодетные матери подняли тему обеспечения медуслугами, детсадами, предложили освободить для этой цели бывшее здание детского учреждения, где сейчас находится больница, а медикам построить типовое. Для молодёжи требуется центр, где они будут решать свои вопросы, собираться.

– Вопросы малых сёл, обеспечения школами, а также жильём учителей, нельзя упускать из вида, – убеждён глава региона. – Речь идёт тем самым о судьбе приграничья, укрепления рубежей нашего государства.

Есть проблемы по процедуре проведения ЕНТ, требующие пересмотра с учётом интересов и условий зайсанцев. Сейчас для сдачи экзамена школьники ездят в областной центр, что влечёт и материальные, и временные затраты, а также несёт психологический стресс для выпускников.

Ещё затронуты проблемы развития малого и среднего бизнеса, внедрения программ господдержки, доступных кредитов, обучения бизнесу, создания рабочих мест. Здесь озвучена идея развития молочной отрасли, открытия МТФ, переработки продукции. Был поставлен вопрос проверки законности выдачи и использования земель, особенно сельхозназначения. Тут Ермек Кошербаев отметил, что всё должно проходить на основе действующего законодательства РК, а не иначе.

По итогам крайне продуктивной встречи аким ВКО ещё провёл приём по личным вопросам.

В рамках рабочей поездки глава региона побывал в КГУ средняя школа «Казахстан», что в селе Улкен Каратал. Там он отметил высокий уровень работы учителей информатики, которые преподают ученикам дискретную математику, язык программирования «Питон» и другое.

По поводу необходимости строительства нового здания школы из-за плохого состояния помещений аким области дал конкретные поручения ответственным лицам.

– Вы должны изучить состояние подобных школ в области, определить их количество, сделать полный анализ и предложить варианты решения проблемы, – поручил глава региона. – Только потом примем нужное решение.

Затем состоялось посещение таможенного поста «Майкапчагай», где с недавних пор возобновилась работа по пропуску транспорта, грузов, товаров, людей.

Аким области заслушал информацию о проектах по совершенствованию инфраструктуры поста, обеспечению необходимым оборудованием, созданию всех технических условий для активизации внешней торговли, партнёрства. Ермек Кошербаев по всем рассмотренным вопросам дал соответствующие поручения ответственным лицам, также заострил внимание на важности создания оптимального коридора для развития внешнеэкономических связей.

Рабочая поездка главы региона продолжилась в Тарбагатайском районе, о чём расскажем отдельно в «РА».

Меир Токобаев