Как повысить качество жизни

Новое медицинское учреждение возводится в приграничном Курчумском районе в селе Урунхайка, расположенном на берегу высокогорного озера Маркаколь. Это очередной значимый объект, предназначенный для повышения качества медицинских услуг, оказываемых сельскому населению.

В первой половине этого года в отдалённом таёжном селе Урунхайка была сдана в эксплуатацию современная школа, появления которой с нетерпением ожидали местные жители.

Теперь на очереди открытие нового медицинского учреждения. Причём, его строи-

тельством занята та же самая компания, которая прежде возводила школу и полностью оправдала все надежды урунхайцев.

Для непосвящённых поясним, что браться за такие объекты не так просто, учитывая большие расстояния, сложный рельеф местности, трудности с доставкой материалов, слишком короткий летний сезон. Тем весомее достижения строителей и безмернее радость и благодарность жителей глубинки.

Приходи сюда лечиться

По официальной информации, это далеко не единственная стройка, которая на сегодняшний день активно и планомерно ведётся в Курчумском районе.

– Ещё в шести сёлах: Акжайлау, Аманат, Жолнускау, Маралды, Такыр, Жанааул строятся медицинские объекты, – говорит заместитель акима района Разия Умитбаева. – Необходимые финансовые средства выделены, подрядчики работают, а завершение строительства планируется в октябре текущего года.

Отмечается, что сеть организаций здравоохранения Курчумского района состоит из райбольницы, восьми врачебных амбулаторий, двух фельдшерско-акушерских и 30 медицинских пунктов. В них трудятся 51 врач, 225 средних медицинских работников, для которых стараются значительно улучшить условия работы на местах.

– В январе 2023 года после капитального ремонта были открыты приёмные, родильные, операционные отделения районной больницы, – продолжает заместитель акима района. – В соответствии с Законом «О государственных закупках» объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для ремонта хирургического, инфекционного, административного отделений.

В целом, за январь-сентябрь 2023 года в круглосуточном стационаре пролечились 1876 больных, в дневном стационаре – 3025 пациентов. Приобретён новый наркозный аппарат, необходимое стоматологическое оборудование на сумму 20 млн 190 тыс. тенге.

Тепло для сельчан

Зима в районе длится долго: если в равнинной части досаждают ветры, то в горной местности часто идут обильные снегопады, свирепствуют таёжные морозы.

– Всего в районе насчитывается 204 учреждения, из них 14 отапливаются углём, – говорит Разия Умитбаева. – Электрические котельные действуют в 190 учреждениях.

В отопительном сезоне 2023-2024 года ГКП «Курчум» обеспечивает своими услугами потребителей с помощью трёх отопительных котлов, и непосредственно в райцентре бесперебойно снабжает теплом 12 государственных предприятий, а также три многоэтажных жилых дома и 58 потребителей частного сектора.

Понятно, что жизнь не стоит на месте, имеющиеся мощности необходимо наращивать. Поэтому дополнительно в селе Курчум на котельной №4 будут установлены три новых печи (котлы марки КСТ, водогрейные с ручной подачей топлива и мощностью 1,5 ГКал), поставленные из соседней области. К этой централизованной котельной подключаются здания Казпочты (площадью 1372,2 м2), а также средняя школа №4 им. Н. Островского (площадью 3145 м2).

Кроме того, в котельной №1 (стационаре) установят дополнительно такие же три новые печи с маркировкой КСТ (водогрейный котёл с ручной подачей топлива) мощностью 1,5 ГКал. Планируется подключение к этой системе отопления здания школы-гимназии №3 (площадью 7315 м2), детского сада «Курчум» (площадью 55,1 м2).

Одним словом, социальная сфера – медицина и объекты жизнеобеспечения приграничных территорий – играют первостепенную роль в повышении качества жизни населения, а также привлечении молодых кадров для возрождения и, безусловно, будущего процветания заповедного края.

Таир Сапаргалиев

Курчумский район