Яркие звёзды сельской сцены

Новый очаг культуры в торжественной и праздничной обстановке открылся в селе Топкайын Катон-Карагайского района, и это стало наиболее значимым событием за последнее время в общественной жизни заповедного края, а также трудолюбивого, духовно богатого местного населения.

Наверное, есть особый смысл в том, что праздничное мероприятие произошло на рубеже прошлого и нового года. Когда даже в приграничных, отдалённых от областного центра и столицы республики населённых пунктах открываются совершенно новые учреждения культуры и духовности, построенные, что называется, с нуля. Тот самый случай, когда инвестиции направляются в социально-культурную сферу, не менее важную, чем сектор реальной экономики.

Примечательно, что этот населённый пункт является родиной известного писателя Калихана Искакова, который посвятил немало прозаических страниц родному краю, где окрепли его творческие крылья, поднявшие позднее на головокружительную, вдохновенную высоту в литературе. На малой родине классик отечественной драматургии и литературы написал многие свои произведения во время творческих отпусков, а память о нём благодарными земляками увековечена в виде скульптурного изваяния. В этом заключается своеобразная духовно-нравственная и культурная основа, на которую опирается современное село, живёт сегодня и строит смелые планы на будущее.

Напомним также, что в рамках поручений Главы государства в Катон-Карагайском районе реализуется Комплексный план социально-экономического развития приграничных территорий, рассчитанный на несколько лет. В нём большое внимание уделяется адресной поддержке, укреплению социально-культурной сферы, объектов инфраструктуры.

По официальной информации, на сегодняшний день в селе Катон-Карагай возводится современный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия различными видами спорта, в которых сильны местные атлеты. В том числе создаются условия для занятий плаванием, для чего также строится специальный бассейн в селе Улкен Нарын. Возникают предпосылки для всестороннего физического, духовного развития детей и молодёжи.

В церемонии открытия Дома культуры приняли участие старейшины села Топкайын, гости, аким района, секретарь районного маслихата, представители областного управления культуры, общественных организаций, жители соседних сёл, местные и приезжие артисты, на чьей улице прошёл настоящий и общий для всех праздник.

– Уважаемые земляки, строительство и открытие нового современного очага культуры стало возможным в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», – отметил аким района Дильдар Каликан. – Вы знаете, что в вашем селе проводились работы по ремонту улиц, установке освещения. Сейчас продолжается прокладка водопроводной сети для обеспечения питьевой водой. Всё это свидетельствует о том, что государство заботится о своих гражданах, такая поддержка с каждым годом растёт.

Почётное право открыть объект предоставили председателю ветеранской организации села Топкайын Наймангазы Ибраеву, руководителю женсовета села Белкарагай Гульнар Таукеновой, а символический золотой ключ вручён представителям сферы культуры района.

Главным подарком к своеобразному новоселью стал большой концерт, подготовленный артистами из районного центра. В их числе молодой популярный исполнитель песен Мирас Ерболов.

Об их реальном творческом потенциале красноречиво свидетельствуют следующие непреложные факты. В своё время известная группа «Жеруюк» становилась призёром международного конкурса «Азия Дауысы», проходившего по традиции на высокогорном катке «Медеу» в Алматы.

В наши дни творческую эстафету земляков подхватил и успешно продолжает на эстраде одарённый вокалист Мирас Ерболов из села Улкен Нарын, принимающий участие в популярном телевизионном конкурсе песен «Х-Factor Казахстан». В рамках девятого сезона конкурса он покорил талантом зрителей и авторитетное жюри, вышел в финальную часть творческого состязания. Его земляки и фанаты даже из других регионов Казахстана, затаив дыхание, следят за выступлением, отдают свои голоса, признавая несомненный талант и перспективы артиста. Не забывая о том, что будущие звёзды получают путёвку в жизнь и пропуск на престижные творческие подиумы, когда-то начав свои выступления на сельской сцене.

Таир Сапаргалиев

Фото Тимура Смагулова

Катон-Карагайский район