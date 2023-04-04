Попробовать на вкус

В начале текущего года из Зайсанского района в КНР была поставлена пробная партия продукции, полученной в результате переработки проса.

Крупа, производимая из проса, хорошо знакома нам по пшённой каше, всем известной полезными свойствами, высокой калорийностью. Кроме того, из неё по народным рецептам готовят различные национальные блюда – продукцию, имеющую на рынке устойчивый спрос. А законодателями мод в этом плане являются зайсанские аграрии, возрождающие былую славу выгодной культуры.

Аким Зайсанского района Дулат Кажанов рассказал о том, как просо культивируют жители ряда населённых пунктов района. В их числе сёла Карабулак, Дайыр, где проживают и трудятся люди, знающие толк в выращивании древней культуры, её глубокой переработке. С их лёгкой руки продукция из проса твёрдо прописалась на местном и областном рынках, регулярно поставляется в рамках сельскохозяйственных ярмарок ВКО в Алматы и Астану. На подобных мероприятиях в областном центре она давно заняла своё достойное место на торговых прилавках.

– Экспорт продукции из проса и любых других продовольственных товаров или сельхозсырья требует большой подготовительной работы, – рассказывает аким района. – Пробные партии предприниматели, аграрии из села Дайыр и прежде поставляли в сопредельные районы КНР. Для этого необходимо соответствие всем параметрам, потому как требования, предъявляемые к сельхозпродукции в соседней стране, очень строгие. Над этим наши аграрии тщательно работают, чтобы обеспечить высокое качество, заявить о себе. Надеемся, что подобное партнёрство на международном уровне получит дальнейшее продолжение и развитие.

Есть ещё много вопросов, ограничений, связанных с карантином, вводившимся из-за пандемии, на их решение требуются время, терпение и совместная работа.

По информации руководства района, местные товары из Зайсана на рынке Поднебесной по традиции пользуются спросом из-за натурального происхождения, высоких вкусовых качеств, различных полезных свойств. Именно в этом состоят конкурентные преимущества, чем и должны в полной мере пользоваться местные хозяйства, когда речь идёт и о других продовольственных товарах.

– В декабре прошлого года мы уже проводили с коллегами из приграничного района соседней страны видеоконференцию, – говорит Дулат Кажанов. – Составили список вопросов, перечень продукции, представляющий взаимный интерес. Стороны обозначили свои намерения, но пока не будем забегать далеко вперёд, всему своё время.

Добавим, что Зайсанский район славится богатыми природными ресурсами, которые должны быть поставлены по возможности на службу человеку. Яркой иллюстрацией являются проекты по созданию предприятий переработки и выпуска конечной продукции с добавленной стоимостью. Район в полной мере обеспечивает себя мукой, хлебом, хлебобулочными и различными кондитерскими изделиями.

– В районе большое внимание уделяется переработке продукции АПК, использованию природного сырья, – продолжает аким района. – В частности, на хорошие темпы производства выходит завод по розливу столовой воды ТОО «Arnna Minerals», также расположенный в селе Дайыр. На новом для Зайсанского района современном предприятии производится продукция, востребованная на районном и региональных рынках. Кроме того, начался выпуск безалкогольных напитков, их ассортимент будет со временем расширяться, увеличивая объёмы реализации.

Напомним, что продукцию нового завода жители Усть-Каменогорска уже видели на выставке «Лучший товар Казахстана» в прошлом году. Товары под маркой «Сделано в Казахстане» всегда вызывают большой интерес, вселяют чувство патриотизма, гордости за труд отечественных переработчиков, энтузиастов своего дела.

По итогам социально-экономического развития в 2022 году в Зайсанском районе валовой внутренний продукт составил 57,9 млрд тенге. В том числе объём промышленной продукции достиг уровня 8,7 млрд тенге. Если говорить о вкладе сельского хозяйства в экономику района, производство продукции сектора АПК составило 49,2 млрд тенге. Динамика роста здесь такова, что это на 27,1 процента больше по сравнению с итогами 2021 года.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции