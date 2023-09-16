Отличники по всем направлениям

По итогам прошлого 2022-2023 учебного года в Курчумском районе сразу 25 выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі». Аттестаты «с отличием» после получения основного среднего образования выданы 41 выпускнику.

Об их высоком уровне компетенций, по официальным данным акимата Курчумского района, свидетельствуют следующие факты. Из 172 выпускников, окончивших школу в 2022-2023 учебном году, 137 стали обладателями государственных грантов в различных вузах республики.

Развитие человеческого капитала зависит от качества жизни, состояния местной экономики, где основную роль играет сельское хозяйство, однако в последние годы большая надежда также возлагается в районе на обрабатывающую промышленность, в том числе рыбное хозяйство.

– Социально-экономическое развитие Курчумского района за восемь месяцев 2023 года демонстрирует положительную динамику, – говорит заместитель акима района Разия Умитбаева. – Объём промышленной продукции составил 9,4 млрд тенге, увеличившись в 1,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объём продукции обрабатывающей промышленности вырос в 1,8 раза, составив 6,1 млрд тенге.

Весомый вклад в позитивные изменения вносят предприятие горнорудной промышленности, а также компания, занятая в рыбной отрасли района.

– Объём инвестиций в основной капитал составил 14,8 млрд тенге, – говорит заместитель акима района. – Объём привлечённых инвестиций увеличился с прошлого года на 8,3 млрд тенге.

Что касается отрасли АПК, которая исторически доминирует в экономике Курчумского района, то здесь тоже зафиксированы позитивные изменения. Возможно, своё влияние оказывает реализация Комплексного плана развития приграничных районов Восточно-Казахстанской области, рассчитанного на несколько лет.

– За отчётный период 2023 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 23,8 млрд тенге, – продолжает Разия Умитбаева. – Это на 3,8 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, по району насчитывается 86 836 голов крупного рогатого скота, 38 503 головы лошадей, 180 893 головы овец. Создаются предпосылки для увеличения производства молока, создания молочно-товарных ферм, глубокой переработки сырья, выпуска готовой продукции.

По информации акимата района, продолжается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище. Работы ведутся в стабильном ритме и с соответствующим качеством.

Есть ещё один важный показатель, который также характеризует уровень развития местной экономики. Это количество зарегистрированных действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным статистики, их насчитывается 2 395 единиц, из них активно действующих – 2 266, в том числе: юридических лиц – 82 единицы, индивидуальных предпринимателей – 1023 единицы, крестьянских хозяйств – 1 161 единица.

Заметные сдвиги у курчумцев наблюдаются в отрасли строительства. В частности, фактический объём строительных работ составил 8,1 млрд тенге, что в 2,8 раза превышает уровень прошлого года. Это меняет облик населённых пунктов, обеспечивает сопутствующий эффект.

Получает импульс индивидуальное жилищное строительство. За счёт частных вкладчиков введено в эксплуатацию 3 246 кв. м жилья.

Напомним, что из состава Курчумского района путём выделения будет образован новый район Маркаколь в прежних административных границах, существовавших до 1997 года. На недавней сессии областного маслихата отмечалось, что новое административное устройство будет важным шагом в совершенствовании системы управления территориями для повышения качества жизни населения, укрепления приграничных районов Восточного Казахстана.

Таир Сапаргалиев