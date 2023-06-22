Восемь конкретных шагов

Денис Никитин, заведующий залом краеведения Централизованной библиотечной системы района Алтай:

– Выступая на втором заседании Национального курултая, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев не просто обозначил перспективы духовно-нравственного развития казахстанского общества, но и предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны.

Одним из важных направлений, озвученных Главой государства, стал вопрос укрепления исторического самосознания нации. От этого, на первый взгляд, теоретического вопроса на самом деле зависит многое, в первую очередь, идеология нашего государства.

Президент РК отметил необходимость подготовки многотомного научного издания по истории Казахстана. Отмечу, что этот вопрос поднимался неоднократно. Создание фундаментального исторического труда, исключающего субъективное отношение автора и разнотолки, как никогда актуально. И не только в научной среде, но и среди простых казахстанцев. Особенно оно будет необходимо подрастающему поколению. Ведь, не зная своего прошлого, своей истории, своих корней, нельзя построить светлое будущее.

Уверен, издание даст ответ на все сложные и спорные вопросы истории нашего государства и поможет укрепить историческое самосознание казахстанцев.

Тайра Бексултанова, пенсионерка, обладательница «Күміс алқа», жительница Катон-Карагайского района:

– Внимательно слушала выступление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая. Новость о восстановлении прежних границ Катон-Карагайского района, моей малой Родины, где я родилась и выросла, очень меня обрадовала.

С 1950 по 2002 годы проживала в селе Үшбұлақ, где прошло моё детство, создала свою семью, здесь родились дети. Поэтому всегда трепетно отношусь ко всему, что касается родного края.

Как подчеркнул Глава государства, объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Это действительно так! Такое внимание к развитию приграничных территорий обязательно даст хороший результат.

В аулах и сёлах люди будут строить новые дома, открывать свой бизнес, благоустраивать дворы и улицы. Появятся перспективы – и начнёт возвращаться молодежь. У нас очень богатая и красивая природа, а значит больше гостей и туристов приедут в этот удивительный край.