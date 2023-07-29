Водный ренессанс

По официальным данным Управления сельского хозяйства ВКО, сейчас в центре внимания кампания по заготовке кормов для поголовья животных и подготовка к уборке урожая 2023 года.

Впервые за многие дни аномальной жары позавчера в областном центре начался небольшой дождь, который, по прогнозам синоптиков, продлится недолго. На следующей неделе также ожидается жаркая и солнечная погода, поэтому аграриям Восточного Казахстана полагаться на милость природы абсолютно не приходится, расчёт только на свои силы и удачу.

«Рудный Алтай» буквально на днях представил развёрнутую информацию о том, как ведётся работа в различных районах области. Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Диляра Жылкайдарова наряду с основной информацией большое внимание уделила мерам по противодействию вредителям сельхозкультур. Газета также посвятила этой теме отдельную публикацию, сделав акцент на влияние засухи на процесс появления и развития вредных насекомых на полях.

С учётом всех факторов, одной из главных тем вполне можно назвать необходимость развития орошаемого земледелия в Восточном Казахстане. Не случайно в ходе своей рабочей поездки в Зайсанский и Тарбагатайский районы аким области Ермек Кошербаев посетил гидросооружения на реках Уйдене и Кандысу. Если первый объект журналисты посещали в разные годы не единожды, то на втором побывали впервые и остались впечатлены его масштабами и потенциалом.

Глава региона, учитывая многочисленные обращения аграриев двух районов, держит вопросы необходимого ремонта объектов под своим личным контролем. Кроме того, соответствующие поручения также даны акимам Зайсанского и Тарбагатайского районов.

– Моей задачей было лично увидеть и составить для себя впечатление об этих важных объектах, – сказал аким области. – Затем на основе полного анализа добиваться решения на уровне области и республики.

Журналисты для себя отметили, что плотина на реке Кандысу является по-своему уникальным объектом, мудро и грамотно воздвигнутым, оптимально учитывая сложный горный рельеф, объёмную впадину между гор. Это особенно наглядно, когда водохранилище не заполнено до проектных значений, а прежние отметки воды по склонам гор визуально напоминают гигантский слоёный пирог. Нужно отдать должное предшественникам, оставившим в наследство такое грамотно продуманное и построенное для сельского хозяйства гидротехническое сооружение.

Руководство области поставило чёткую задачу перед профильными ведомствами планомерно и поэтапно вести работу полного раскрытия потенциала водных объектов. Для аграриев в зоне рискованного земледелия орошение является главным инструментом в борьбе против засухи. Впрочем, специалисты профильного ведомства, аграрии и местные жители сходятся во мнении, что в последующем необходимо браться за восстановление и строительство каналов, подводящих воду к посевным площадям. Иначе без сети каналов львиная доля влаги может просто-напросто потеряться при её подаче до конечного потребителя.

Следующим логичным шагом представляется внедрение капельного орошения, отвечающего интересам экономии дефицитных водных ресурсов. Готовность к этому изъявляют аграрии Зайсанского района, знающие толк в выращивании зерновых, кормовых культур, проса, кстати, неприхотливого, нетребовательного к поливу.

В целом, проблема нехватки питьевой, технической воды не только в сельском хозяйстве в полный рост встаёт даже на уровне государств Центральной Азии, в мировом масштабе, и требует скоординированных усилий стран.

Как отразится засушливая погода на отрасли пчеловодства? Опытные пасечники говорят о том, что нехватка влаги, обильной росы влияет на растения-медоносы. Мы связались с представителями одного из ведущих пчеловодческих хозяйств области. Молодой специалист медовой отрасли Алексей Касымбаев сообщил, что позади время весенней качки мёда. Через неделю или десять дней коллеги приступят к получению основного взятка с пчелиных ульев. О предварительных результатах пока говорить рано, всё покажет предстоящая работа на пасеках области.

Таир Сапаргалиев