Водный баланс

В селе Верхние Таинты Уланского района продолжается строительство водопровода. По результатам реализации этого важного социального проекта питьевой водой будут обеспечены 375 человек.

По информации областного управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проектно-сметная документация по строительству центрального водопровода в селе Верхние Таинты общей стоимостью 595,9 млн тенге разработана в 2021 году ТОО «ВостокМассивпроект».

– Согласно проектно-сметной документации в селе Верхние Таинты предусмотрено строительство площадки водозаборных сооружений, насосных станций первого и второго подъёма, двух резервуаров чистой воды ёмкостью по 100 кубометров, резервуара сбросных вод объёмом один кубометр. Общая протяжённость сетей по проекту составила 8,7 километра, в том числе подводка сетей до границ участков потребителей – 2,5 километра, – сообщили в ведомстве.

Сейчас все строительные работы идут в соответствии с намеченным графиком, планируется завершить проект точно в срок. К слову, жители села ждали этого события уже очень давно. И сейчас уверены, что качество их жизни изменится. Чистая вода в каждом доме – это базовая потребность. В текущем году выделено 242,157 млн тенге. Объект планируется к завершению до конца 2023 года, в связи с чем в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК направлена бюджетная заявка о дополнительном финансировании проекта на сумму 297,7 млн тенге.

– В настоящее время работы ведутся параллельно и по укладке магистральных сетей, установке колодцев и на водозаборной площадке. Идёт строительство насосных станций и других объектов, – подчеркнули в управлении.

Когда все работы будут завершены, у 375 жителей села появится доступ к питьевой воде гарантированного качества. Реализация проектов по водоснабжению и водоотведению ведётся и в ряде других населённых пунктов региона.

Дарья Штейн

Уланский район