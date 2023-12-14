Пример для подражания

В Восточном Казахстане серьёзное внимание уделяется развитию молочного животноводства, увеличению объемов производства молочного сырья, его глубокой переработке с выпуском готовой конечной продукции.

Строятся современные молочно-товарные фермы, внедряются новейшие технологии на основе использования роботов. Этот опыт может оказаться полезным для коллег из других регионов.

Об этом сообщил председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан Серик Егизбаев на выездном заседании комитета в ВКО по развитию молочной отрасли, а также сферы производства и переработки молочного сырья.

– Мы посетили несколько молочно-товарных ферм, в том числе те, где применяются роботы, эффективно и оперативно обслуживая большое поголовье, – отметил мажилисмен. – И у нас возникла мысль о том, чтобы опыт и подходы Восточного Казахстана использовать при строительстве других молочно-товарных ферм по всему Казахстану. Планируется в ближайшее время построить 65 новых ферм, на это государство выделяет 100 млрд тенге. Исходя из практики вашего региона, нужно позаботиться, чтобы проекты новых ферм не оказались морально устаревшими, с технологиями вчерашнего дня, а были действительно современными, отвечающими самым высоким мировым стандартам.

Выездное заседание проводится в Восточном Казахстане неслучайно, здесь свои прочные традиции развития молочной отрасли.

– По объёмам производства молочной продукции область занимает шестое место в республике, – говорит первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов. – В пятёрку лучших производителей молока в Казахстане в прошлом году вошли два наших предприятия – ТОО «Камышинское» и ТОО «Опытное хозяйство масличных культур». Область заинтересована в увеличении объёмов производства и создаёт все необходимые условия сельхозтоваропроизводителям и переработчикам молока. В первую очередь, это диверсификация посевных площадей и развитие семеноводства для обеспечения животных кормами.

За три года в ВКО произошёл рост переработки молока с 82 до 94 тыс. тонн, или в среднем на пять процентов ежегодно. Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией тоже увеличилась. Однако, по словам Серика Егизбаева, сегодня в Казахстане из 6,3 млн тонн производимого молока перерабатывается всего около 30 процентов.

– Мы должны выяснить, что происходит с остальным объёмом молочного сырья. Глава государства ставит задачу довести переработку сельхозпродукции до 70 процентов. Поэтому необходимо выработать предложения, чтобы внести поправки в существующие законы, соответствующие коррективы в программу развития молочной отрасли республики.

Для этого депутатам и нужна тесная обратная связь с регионами – чтобы знать реальную ситуацию на местах, оперативно реагировать на требования жизни.

Таир Сапаргалиев