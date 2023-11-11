Сажать лес, разводить рыбу

На охрану животного и растительного мира Восточного Казахстана на ближайшие годы выделено 3 312 538 тыс. тенге. В том числе на восстановление леса, которым славится регион, восполнение рыбных запасов, охрану водных объектов, а также на защиту от возможного прессинга на прибрежные территории.

Отметим, что обычно осенью подводятся некоторые итоги по сезонной посадке деревьев, зарыблению части водоёмов области молодью рыб самых различных пород. В рамках поручений Главы государства по высаживанию двух млрд деревьев большая часть работы приходится на ВКО. Точно также обстоит дело с реализацией госпрограммы по развитию рыбного хозяйства страны, восполнению рыбных ресурсов. Здесь регион тоже на первых ролях.

По информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, реализуется план по охране окружающей среды региона на 2023–2025 годы, он согласован с Министерством экологии и природных ресурсов, утверждён на сессии областного маслихата.

Напомним, что план включает 41 мероприятие, а предполагаемые расходы по нему составили 10 415 806 тыс. тенге.

– В том числе на охрану животного и растительного мира Восточного Казахстана предусмотрено 3 312 538 тыс. тенге, – говорит заместитель руководителя управления Еламан Мухтарханов. – Подобные мероприятия будут способствовать устойчивому лесовоспроизводству и лесовосстановлению, предупреждению лесных пожаров, снижению парникового эффекта путём минимизации в воздухе углеродного следа. Кроме того, это важно для увеличения популяции ценных видов рыб и сохранения водных экосистем, предупреждения исчезновения редких и ценных видов рыб.

Отмечается, что всё это направлено на сохранение экосистем, восстановление, расширение ареала разных видов за счёт улучшения и оптимизации сети особо охраняемых природных территорий. Вместе с тем, на создание резервных зон и сети миграционных коридоров, дистанционный мониторинг за природно-ландшафтным фондом, оперативное принятие мер по охране уникальных природных ландшафтов, ценных и редких видов растительного и животного мира.

Водные объекты

Помимо хвойных и лиственных деревьев, в целом лесов, Восточный Казахстан богат водными ресурсами, однако и они нуждаются в бережном использовании.

– В частности, на охрану водных объектов по плану предусмотрено 1 736 167 тыс. тенге, – продолжает Еламан Мухтарханов. – Плановые мероприятия направлены в основном на снижение сбросов загрязняющих веществ. Эта системная проблема для населённых пунктов области, которая многие годы не находила решения. Управление включило в план первоочередные проекты, заявленные акиматами городов и районов области и непосредственно администратором программ – Управлением строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Добавим, что отдельной темой является охрана от возможного негативного воздействия на прибрежные территории. На эти цели направляется 37 716 тыс. тенге.

По данным профильного ведомства, восстановление водоохранных зон и полос будет способствовать регулированию основных водных артерий. В том числе на реке Иртыш в рамках исполнения международных обязательств о трансграничной реке с соседними странами.

Отходы и наука

Важное место в плане отводится мероприятиям по обращению с отходами в Восточном Казахстане, на что предусмотрена общая сумма в 3 875 447 тыс. тенге. По мнению специалистов, они способствуют повышению санитарно-эпидемиологической безопасности населения, рекультивации старого полигона ТБО в Усть-Каменогорске.

– Запланированная работа будет способствовать увеличению количества полигонов ТБО, соответствующих экологическим и санитарным требованиям, – говорит Еламан Мухтарханов. – Планом предусмотрено, к примеру, проектирование и строительство полигонов в Усть-Каменогорске, селе Катон-Карагай (Катон-Карагайский район), сёлах Акжар и Тугыл (Тарбагатайский район), посёлке Новая Бухтарма (район Алтай) и в селе Самар (район Самар).

Сообщается также, что в план по мере готовности экономических расчётов в перспективе будут поэтапно включены и реализованы проекты строительства основных полигонов. Кроме того, запланирована ликвидация несанкционированных свалок во всех районах области.

Журналисты обращают внимание, что здесь также не обойтись без соответствующих научных подходов. Поскольку речь идёт об экологии, здоровье и жизни людей.

По данным профильного управления, на проведение научных исследований и осуществление других необходимых разработок в план заложено 54 млн тенге.

– Данный раздел включает мероприятия по разработке и мониторингу целевых показателей качества окружающей среды, – подводит итог заместитель руководителя управления. – Они предусмотрены для исполнения требований Экологического Кодекса Республики Казахстан.

В частности, под целевыми показателями качества окружающей среды понимается буквально следующее. Это совокупность количественных и качественных характеристик состояния отдельных компонентов окружающей среды, а также иных показателей, что характеризуют уровень обеспечения мер по охране окружающей среды и эффективному управлению отходами. Они должны быть достигнуты за определённый период времени, указывается в статье 37 Экологического кодекса.

В результате предпринимаемые меры, как следствие, должны способствовать созданию комфортной среды для проживания населения.

Таир Сапаргалиев