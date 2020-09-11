Вода будет!

В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» в Бескарагайском районе завершаются ремонтно-строительные работы по 27 проектам. На эти цели было выделено 531,2 млн тенге.

Так, в текущем году начата реализация 14 проектов на сумму 1022 млн тенге по обеспечению водоснабжением сёл Долонь, Карагайлы, Карабас, Бирлик, Кара-Мурза.

– Завершена разработка ПСД на строительство водопровода в селе Глуховка, – на проведение конкурсных процедур из районного бюджета выделено 500 тысяч тенге, – говорит руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Для строительства сетей водопровода начата разработка ПСД по четырём проектам в сёлах Мостик, Жетижар, Ерназар и Бодене.

В целях максимального охвата сельских населённых пунктов водоснабжением начата установка блочно-модульных станций очистки и раздачи воды в пяти селах района – Лесной, Старая Крепость, Стеклянка, Черемушки, Бегень лесхоз. В октябре планируется завершение реконструкции сетей водопровода.

Важно, что благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости» созданы новые рабочие места, что позволило трудоустроить 162 человека. Из них 92 направлены через Бескарагайский районный центр занятости населения.

Ева Ким

Бескарагайский район