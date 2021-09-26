Внимание, возьмите правее

В Семее началась работа по оборудованию правых поворотов на оживлённых перекрестках города, что позволит разгрузить улицы в часы пик. На реализацию проекта выделено более 160 миллионов тенге.

– В данный момент ведутся работы на пересечении проспекта Шакарима – улицы Дулатова. Устройство правого поворота позволит разгрузить данный участок, будет ускорено движение в правую сторону без светофора. В этом году в городе будет обустроено девять правых поворотов, – говорит представитель подрядной организации, руководитель ТОО «Семейский механический завод» Нуржан Бахаев.

Изначально планировалось обустроить 12 поворотов, но были проведены общественные слушания, и с учётом целесообразности принято решение остановиться на девяти.

Не остались без внимания и важные экологические моменты. За каждое вырубленное дерево в рамках протокола подрядчики высадят порядка 10 деревьев.

– Некоторые деревья мы пересаживаем на указанные места, например, с центральной площади в Парк Победы, – уточнил Нуржан Бахаев.

Подрядчики заверяют: работы ведутся в срок и завершатся к 15 октября.

Флора Левина

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Семей