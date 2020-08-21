Вместо пустырей – детские площадки

В селе Курчум в конце августа будут сданы в эксплуатацию четыре детские игровые площадки.

На каждой из них ребятишек порадует игровой комплекс, рассчитанный на детей младшего возраста и постарше, песочница-радуга, качели-баланс, детские горки для разных возрастов, малый игровой комплекс, двухместные висячие качели, воркаут-площадка, скамейки с урнами. Чтобы дети при игре не травмировались, площадки будут с тартановым покрытием. Кроме того, каждую из них обнесут аккуратным ограждением.

Заказчик проекта – Курчумский сельский акимат. График работ подрядчика, которым выступает ТОО «Найман курылыс», предполагает сдачу в эксплуатацию всех объектов в срок до 28 августа 2020 года. По информации сельского акимата, четыре детские площадки обойдутся в 5 миллионов 700 тысяч тенге.

Стоит сказать, ребятишки и их родители очень рады такому подарку. Об этом можно судить по тому, что одна из площадок, где установили игровой комплекс, уже заполнена ребятнёй. Раньше таких мест для игры в селе не было.

В районном центре в этом году началась и реализация проекта по благоустройству местной площади. Он включает строительство поющего фонтана и памятника Абаю. Стоимость проекта – около 56 миллионов тенге. Его подрядчиком выступает ТОО «Сentral Asia Undustrial Company». Работы должны закончиться к сентябрю.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район