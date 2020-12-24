Вкусно, полезно, выгодно

На домашнем столе или на торговых прилавках, витринах молочная продукция в Восточном Казахстане занимает достойное и законное место. В регионе есть, по словам специалистов, все возможности для развития производства и глубокой переработки молока. Нынче дойное стадо ВКО пополнило импортное поголовье.

В народной кухне, сложившейся культуре питания с давних времён особое значение придаётся молочным продуктам и блюдам. Имеет хождение поговорка: чтобы человеку быть здоровым, нужно потреб-

лять продукты белого цвета. Это молоко, творог, айран и другие молочные изделия. Не забыть бы здесь про целебный кумыс и верблюжий шубат. В их безусловной пользе нет никаких сомнений. Трудно сказать, на что влияет колор, а вкусовые свойства, другие достоинства «молочки» без того ничуть не хуже. И ещё. На вредном производстве и при неважной экологии в меню обязательно присутствует молоко. За вредность. При пандемии значимость здорового полноценного питания для укрепления иммунной системы возрастает вдвойне.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В регионе реализуется пилотный проект по развитию молочного скотоводства, повышению продуктивности животных, полной загрузке производственных мощностей, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Это результат мер, принятых руководством области в течение целого ряда лет. Об итогах работы и накопленном опыте в сфере молочного животноводства прозвучала подробная информация на брифинге СЦК для республиканских СМИ, которую представил глава региона Даниал Ахметов.

В частности, инвестиции, направленные в отрасль в течение пяти последних лет, позволили увеличить закуп молока у населения в денежном эквиваленте в 17 раз, в натуральном выражении – в 13 раз (с 3,7 тыс. тонн до 48,4 тыс. тонн). Это также позволило загрузить мощности на молокоперерабатывающих предприятиях области с 29 до 87 процентов. Динамика роста очевидна.

Причём рост объёмов животноводческой продукции для предприятий пищевой промышленности региона является хорошим стимулом далее наращивать имеющиеся производственные мощности. В стадии реализации есть ряд проектов по расширению производства и цехов.

ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ

В ВКО широко применяются традиционные способы заготовки молочного сырья. Закуп и сбор у населения, а также производство его на больших молочно-товарных фермах области. Задачи крупных компаний и частников, домашних хозяйств схожие. Если не сказать, что общие.

Как сообщил руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян, одно другому не мешает, а дополняет. В каждом случае преследуется одна общая цель, только на совершенно разных уровнях.

Для самозанятых людей сдача молока в приёмные пункты является источником дохода на селе. Приносит реальные живые деньги. В свою очередь растут объёмы загрузки предприятий переработки. Количество и качество продукции также растёт. Привлекаются новые сдатчики молока. Всё играет на развитие мелкотоварного молочного животноводства. На рост поголовья в частном подворье.

О фермах. У них задачи масштабнее. Это обеспечение продовольственной безопасности, укрепление молочно-сырьевой базы, развитие крупнотоварного молочного животноводства. Кроме того, привлечение инвестиций в сельское хозяйство, развитие конкурентоспособности. Не случайно акцент делается на крупное производство с разведением племенных высокопродуктивных животных, достижением высокой производительности труда, а также получением весомых надоев, выпуском готовой конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ещё о стимулах. Для товарных хозяйств, компаний предусмотрены субсидии за реализованное молоко. Они дифференцированы и зависят от численности скота, содержащегося на фермах. Это ещё один действенный инструмент государственной поддержки производителей товарной продукции.

ИМПОРТ СКОТА

В регионе взят курс на пополнение дойного стада. В 2020 году, несмотря на заметное влияние пандемии, в ВКО хозяйства продолжили работу по улучшению породности дойного поголовья. Закупили у зарубежных партнёров из Европы племенной молодняк молочного и мясомолочного направлений. Две партии животных доставлены в районы области на автотранспорте из Германии и Нидерландов.

По информации Управления сельского хозяйства ВКО, племенных животных приобрели два хозяйства из Кокпектинского и Шемонаихинского районов. Импортное поголовье получило постоянную прописку в ТОО «Орнек» и ТОО «Рулиха». Если кокпектинцы остановили выбор на симментальской породе мясомолочного направления, то шемонаихинцы отдали предпочтение голштино-фризской породе. Она давно хорошо известна тем, что заточена, как говорится, на получение высоких надоев.

Хозяйства выбирают нужную породу с учётом всех условий – климата, географии, кормовой базы и многого другого. Немалую роль играют кадровый вопрос, оплата труда, условия для работы и отдыха, социальный пакет. В регионе остро стоит проблема нехватки доярок, скотников, ветеринарных врачей, зоотехников, других специалистов. Автоматизация доения, внедрение компьютеров, цифровой технологии требует от персонала новых знаний и умений. В связи с этим создаются дополнительные условия для привлечения необходимых кадров в эту отрасль. Свой подход имеется в ТОО «Орнек» Кокпектинского района. В хозяйстве построили для рабочего персонала отдельное общежитие, в котором есть всё необходимое для полноценного труда и отдыха, бытовые условия и прочее.

В обоих хозяйствах для поголовья, привезённого из-за рубежа, подготовлены помещения, где содержится будущее дойное стадо. Предполагается, что молодняк после получения первого приплода будет давать товарную молочную продукцию. Шемонаихинцы и копектинцы ставят цели увеличения дойного гурта, выхода продукции.

Для закупки скота активно используются механизмы льготного кредитования со стороны институтов развития в рамках государственных программ поддержки АПК.

ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области функционируют 68 молочно-товарных ферм (МТФ). В них содержатся 20,8 тыс. голов дойных коров, на которые приходится основная доля производимого молока в регионе. В этом и состоят преимущество и дальнейшие перспективы крупных компаний и производств. В разрезе республики регион постоянно занимает ведущие позиции. Это не предел, исходя из реального потенциала региона.

– С января по ноябрь 2020 года молочно-товарные фермы ВКО произвели 84,5 тыс. тонн молока. В целом, несмотря на засушливое лето, дефицит зелёных кормов, сельчане достигли неплохих результатов в работе, – говорит Владимир Гайламазян.

До конца текущего года планируется довести объём произведённого молока до уровня 100,1 тыс. тонн. Этот показатель из года в год объективно растёт. Тому есть в Восточном Казахстане реальные предпосылки. Пастбища просторные, кормовая база, необходимый набор трав при благоприятных природно-климатических условиях. Кроме того, потенциальные возможности отрасли полеводства для выращивания новых высокоурожайных видов, сортов кормовых сельскохозяйственных культур.

В области имеется своя научно-практическая основа для развития кормопроизводства. В последние годы в ВКО активно внедряют перспективные сорта сои, рапса, кукурузы, а также целого спектра урожайных масличных культур.

ЗАКУП У НАСЕЛЕНИЯ

В сельской местности Восточного Казахстана жители вносят вклад в производство мяса и молока за счёт развития домашнего подворья, разведения скота.

– В области реализуется программа сбора молока у населения. Для этого в районах и сёлах функционируют 60 молокоприемных пунктов (МПП). За 2020 год по состоянию на

1 ноября у населения закуплено 47,9 тыс. тонн молока. Это солидный резерв молочного сырья, что поступает от сельчан на предприятия переработки ВКО. Ожидает своего дальнейшего наиболее полного раскрытия, – продолжает Владимир Гайламазян.

До конца 2020 года планируется довести объём закупа молока у населения до 57,2 тыс. тонн. Потенциал частного подворья исчерпан далеко не полностью. Изделия и блюда народной кухни выглядят не экзотикой, а товаром, вполне раскрученным, имеющим свой круг покупателей на рынке.

На бытовом уровне это представляет собой глубокую переработку молочного сырья, выпуск готовой продукции в домашних условиях, по дедовским методам и рецептам. В итоге получается абсолютно безотходное производство. Как прообраз идеальной постановки молочного дела, что вызывает интерес у туристов и гостей из других стран. В том видно продолжение культурных традиций прошлого, самобытной национальной кухни с присущим колоритом.

В целом, регион намерен сохранить за собой прочные позиции в стране по производству мяса и молока.

Меир Токобаев

Фото из архива автора