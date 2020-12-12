«Визол» помогает сельчанам 

Масштабную благотворительную поддержку малоимущим и многодетным семьям Курчумского района оказало горнодобывающее предприятие ТОО «ГРК «Визол». Акция проведена в рамках меморандума о социальном партнёрстве, заключённом между предприятием и руководством Курчумского района.

«Визол» на протяжении ряда лет занимается старательской деятельностью – добывает золото на территории Абайского сельского округа. В сёлах Бурабай, Теректыбулак и Койтас, что входят в названный округ, в рамках меморандума компания выделила 88 малообеспеченным и многодетным семьям 300 тонн угля на общую сумму шесть млн тенге. Ещё 24 семьи названных социальных категорий получили продукты питания на сумму свыше 592 тысяч тенге.

Благотворительность не обошла стороной и районный центр Курчум. Компания выделила для малообеспеченных и многодетных семей одноимённого округа 100 тонн угля. Согласно информации сельского акимата, этот объём топлива был распределён по две тонны на нуждающуюся семью. Социальное партнёрство компании на этом не закончится, она продолжит оказывать поддержку жителям района.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район