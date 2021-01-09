Визитная карточка нового микрорайона

Благоустройство городской среды – значимый фактор для повышения качества жизни населения. Благодаря грамотному комплексному подходу к решению вопросов этой сферы создаются все условия для комфортной жизни горожан.

Аким области Даниал Ахметов совместно с акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром провели встречу с жителями 19-го микрорайона, чтобы обсудить итоги проделанной в прошлом году работы и планах на этот год.

Напомним, что застройка современного жилого района в левобережной части Усть-Каменогорска началась в 2008 году. Динамичное развитие областного центра требовало создания новых жилых районов с полноценной инфраструктурой и объектами благоустройства. Этот микрорайон стал первым в реализации Генерального плана города в части многоэтажной жилой застройки. За 12 лет здесь построили 63 жилых дома, где проживают более 20 тысяч человек. В районе возвели школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Но до недавнего времени инфраструктура не соответствовала облику нового района. В жилых зонах не были созданы комфортные условия для проживания, повседневного быта и досуга.

Именно поэтому в прошлом году разработали Комплексный план по благоустройству района, в реализацию которого вложено 1,2 млрд тенге.

Как рассказал Жаксылык Омар, в первую очередь занялись автомобильной и пешеходной инфраструктурой. Ведь, несмотря на появление комфортного жилья, район местами продолжал оставаться «дикой» местностью. Между многоэтажками простирались холмы и овраги. Где-то возвышались горы строительного мусора. Были проблемы с тротуарами и подходами к школам.

Поэтому в 2020 году провели вертикальную планировку территории, вывезли весь строительный мусор, построили четыре километра новых дорог, обустроили новые тротуары, обеспечили все жилые дома проездами.

К сожалению, в ходе строительства в предыдущие годы большинство проектов включало лишь минимальную комплектацию в части благоустройства. Актуальным вопросом оставалось обустройство дворовых территорий. В десяти дворах установили детские игровые и спортивные площадки, футбольные поля, новое освещение, посадили газон.

Отдельным пунктом программы стало создание в районе такого места, которое было бы центром притяжения людей, его визитной карточкой. Им стала километровая пешеходная аллея, соединившая проспект Есенберлина и улицу Увалиева.

Одной из важных задач благоустройства нового жилого массива была защита дворов и фундаментов домов от дождевой и талой воды. В настоящее время подрядной организацией проведено строительство ливнёвки протяжённостью 1,8 километра и почти завершено строительство дренажных сетей общей протяжённостью 3,5 километра.

Наряду с развитием инфраструктуры большое внимание было уделено и вопросу озеленения района. В минувшем году помимо посадок на центральной аллее взрослые сосны высажены на улице Кокжал Барака и проспекте Есенберлина. Также в районе высажено более 11 тысяч саженцев деревьев.

В ходе встречи жители 19-го микрорайона поблагодарили акимов области и города за большую проделанную работу, отметив, что микрорайон обретает облик полноценной части Усть-Каменогорска с современной инфраструктурой и высоким уровнем качества жизни.

Работы по развитию района будут продолжены в этом году. По поручению Даниала Ахметова разработаны эскизные проекты трёх скверов, которые расположатся вдоль проспекта Есенберлина, там разместятся площадки для отдыха, небольшой амфитеатр, велодорожки, игровые детские площадки, насыпной скалодром. В озеленении скверов используют древесные и кустарниковые группы, аллейные посадки, живые изгороди, цветники и газон.

В преддверии праздника Наурыз планируется открыть детский сад на 240 мест по улице Кокжал Барака. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации для строительства физико-математической школы.

– Это будет уникальный объект. Наши специалисты ездили в Сочи, смотрели, как там строится образовательный центр «Сириус». Поэтому в нашей будущей физико-математической школе дети смогут получать уровень знаний намного выше, чем представляет школьная программа. Обучаться там смогут все дети области, – сказал Даниал Ахметов.

А для досуга в 19-м микрорайоне планируется построить большой культурный центр, где будут размещены несколько музеев, кинотеатров, современные учебные центры и другие объекты, позволяющие с пользой проводить время.

– Нам нужен объект, который будут посещать все жители и гости города. Чтобы люди собирались не только на главной площади возле большого фонтана. На Комендантке появился хороший сквер, также у нас есть прекрасная пешеходная улица. Теперь в 19-м микрорайоне должен быть большой культурный объект. Прежде всего для того, чтобы туда ходили наши дети. Здесь должен быть замечательный исторический музей, ведь у нас проводятся масштабные археологические раскопки, – отметил глава региона.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета