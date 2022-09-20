Витраж, квиллинг и войлоковаляние

В регионе подвели итоги областного этапа дистанционной республиканской выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына».

Всего в этом состязании юных мастеров и умельцев участвовали 150 учащихся из организаций общего среднего, дополнительного образования, областных специализированных школ для одарённых детей в возрасте 11-17 лет. Все они победители районного и городского этапов.

Как отметили в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын», конкурс в первую очередь нацелен на создание условий для развития художественных, творческих способностей обучающихся.

Надо сказать, конкурсанты создали серьёзную конкуренцию, не уступая друг другу ни в силе воображения, ни в искусстве исполнения. На суд жюри было представлено множество работ, выполненных в самых разных техниках, включая гобелен, оригами, инкрустацию, создание ювелирных изделий и разработку дизайн-проекта интерьера.

Выставка-конкурс проводилась по восьми номинациям. По решению жюри 20 ребят заняли третье место, 16 – второе. Первое место завоевали восемь конкурсантов.

Так, в номинации «Изготовление текстильных изделий: гобелен, вышивка, батик, валяние войлока, лоскутная пластика» лучшей стала Анастасия Саулина из села Никольск района Алтай, а её землячка Ангелина Привалова – в номинации «Дизайн-проект интерьера с национальным колоритом: дома, комнаты, дачи, ландшафты».

Такого же успеха добились Алина Колдаева из Алтая в номинации «Художественная обработка дерева, кости, кожи: объёмная и плоская резьба, роспись по дереву, изделия из бересты; инкрустация (кости, металл, дерево)» и Алиса Мирошниченко из посёлка Новая Бухтарма в номинации «Изготовление модели народной одежды с элементами национального орнамента».

Школьник из Зайсана Жанасыл Айдосулы победил в номинации «Изготовление скульптур малых форм из дерева, камня, глины (гончарная глина), соломы, дерева, текстиля».

Риддерчанки Сабина Полякова и Дарья Розенкова заняли первые места в номинациях «Художественная обработка стекла: витраж» и «Изготовление изделий из бумаги: оригами, аппликация, квиллинг, папье-маше».

В номинации «Художественная обработка металла: ювелирные изделия, скульптура малых форм, чеканка, ковка» победу одержал Руслан Соколов из села Уварово Глубоковского района.

По традиции призёры награждены дипломами I, II и III степени, а участники получили сертификаты. Победители областного этапа, набравшие наивысший балл, представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском этапе выставки-конкурса.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»