COVID-19

Вирус не сдаётся

11.03.2022
668

В Казахстане за сутки выявлено 87 новых фактов заражения КВИ, в том числе три в Восточно-Казахстанской области. По республике выздоровели 290 человек (в ВКО – четыре). 

Всего с начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 304 012 случаев заражения. 

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались три пациента, из них один – в нашей области. 

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска распространения КВИ. 

Врачи по-прежнему настаивают на том, что улучшение ситуации, как и залог отсутствия в будущем очередных волн пандемии, – вакцинация. 

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане первым компонентом привито 9 410 880, вторым –  9 042 521 человек. Активно продолжается ревакцинация. 

Айгуль Биданова 

11.03.2022
668

Еще новости

Статистика внушает оптимизм

06.03.2022

Защитим подростков от вируса

26.02.2022

Осторожный оптимизм или «опасный нарратив»?

22.02.2022

«Жёлтый» статус исключён

19.02.2022
Back to top button