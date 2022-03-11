Вирус не сдаётся

В Казахстане за сутки выявлено 87 новых фактов заражения КВИ, в том числе три в Восточно-Казахстанской области. По республике выздоровели 290 человек (в ВКО – четыре).

Всего с начала пандемии в Казахстане зафиксировано 1 304 012 случаев заражения.

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались три пациента, из них один – в нашей области.

Восточно-Казахстанская область, как и все другие регионы страны, находится в «зелёной» зоне риска распространения КВИ.

Врачи по-прежнему настаивают на том, что улучшение ситуации, как и залог отсутствия в будущем очередных волн пандемии, – вакцинация.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане первым компонентом привито 9 410 880, вторым – 9 042 521 человек. Активно продолжается ревакцинация.

Айгуль Биданова