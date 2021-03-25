Весёлые новосёлы

В Зайсанском районе в прошлом году более 60 семей получили жильё от государства.

Представители проектного офиса «Зайсан – адалдық алаңы» провели мониторинг очередников на получение жилья по государственным программам, и тех, кто на сегодняшний день уже обеспечен таким жильём.

Они напомнили, что свою очередь на получение жилья можно отследить через портал электронного правительства Республики Казахстан egov.kz.

По информации руководителя ПО «Зайсан – адалдық алаңы» А. Исламовой, в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по Зайсанскому району стоят 1500 человек. В их числе 67 сирот, 234 многодетные семьи, 618 представителей социально уязвимых групп, 528 государственных служащих, 53 жителя аварийных домов.

В 2020 году в рамках программы «Нұрлы жер» жильём обеспечены 30 очередников, из них 24 – многодетные семьи, а также шестеро детей, оставшихся без попечения родителей.

Также при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в рамках программы «Бір қабатты шығыс» («Одноэтажный Восток») 36 многодетных семей также обеспечены жильём.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район